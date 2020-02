Sadık Çiftpınar: "Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim"

\"Onlar (Mehmet Topal ve Volkan Demirel) gibi Fenerbahçe\'ye büyük katkılar sağlayabilirsem ne mutlu bana\"

\"Hayallerimin peşinden geldim\"

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sıcak karşılamadan dolayı başkan Ali Koç ve yöneticilere teşekkür eden 26 yaşındaki stoper, \"Öncelikle bu sıcak karşılamadan dolayı başta sayın başkanımız Ali Koç\'a, Semih Özsoy başkanımıza ve diğer yönetici ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Bana, kendi evimde; kendi yuvamda gibi hissettirdiler. Hayalini kurduğum yerdeyim. Ait olduğum yerdeyim. Ailemle birlikte bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Yarından itibaren takımla birlikte olacağım. Çok çalışacağım, çok mücadele edeceğim. İkinci yarıda takımımızı, camiamızı en iyi yerlere getirme adına sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. Çok kaliteli bir takımımız var. İnşallah bunu hep beraber el birliğiyle göstereceğiz. Fenerbahçe, iç sahadaki maçlarda ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu her zaman gösterdi. İkinci yarıda da taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Bizlerde sahada terimizin son damlasına kadar, elimizden gelenin en iyisini yaparak, onlara o mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İnşallah camiamızı çok daha iyi yerlere getirerek, taraftarlarımızı mutlu ederiz\" ifadelerini kullandı.

\"ONLAR (MEHMET TOPAL VE VOLKAN DEMİREL) GİBİ FENERBAHÇE\'YE BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYABİLİRSEM NE MUTLU BANA\"

Mehmet Topal\'ın bugün düzenlediği basın toplantısında kendisini övmesi üzerine Sadık, şöyle konuştu: \"Huzurunuzda Mehmet ağabeye teşekkür ediyorum. Onu çok eskiden tanıyorum. Çok karakterli ve düzgün birisi. Türk futboluna çok katkılar sağlamış bir isim. Şimdi onunla takım arkadaşı olacağız. Onun da mutluluğunu yaşıyorum. Volkan Demirel\'le de tanışıyoruz. Çok düzgün bir karakter ve büyük bir Fenerbahçe taraftarı. Ben de onların izinden yürümeye devam edeceğim. Onlar gibi Fenerbahçe\'ye büyük katkılar sağlayabilirsem ne mutlu bana. Takıma katıldığımda diğer arkadaşlarımla da samimi olacağımı düşünüyorum. İnşallah her şey çok güzel olur.\"

\"HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GELDİM\"

Saçlarından dolayı Marcelo ve Carles Puyol gibi isimlere benzetilmesi üzerine Sadık Çiftpınar, \"Bu benzetmeler çok güzel. Bu benzetmelere sadece tarzımla değil, saha içerisindeki duruşumla, mücadelemle, sahada gösterdiğim performansla da layık olmaya çalışıyorum. Son bir haftada taraftarlarımız bana çok büyük ilgi gösterdiler. Destek mesajları aldım. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum. İşin diğer boyutunda da Malatyaspor\'un üzerimde çok emeği var. Başta başkanımız Adil Gevrek olmak üzere, teknik direktörümüz Erol Bulut, takım arkadaşlarım, bütün camiamız, personelimiz ve Malatyaspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 4.5 sezondu. Buraya hayallerimin peşinden geldim. Bugün Fenerbahçe bayrağı altındayım. Çok mutluyum. Açıkçası duygularımı tarif edemiyorum. İnşallah bu formaya, bu camiaya, bu armaya layık olabilirim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım, kimsenin bundan şüphesi olmasın\" yorumunu yaptı.

Öte yandan deneyimli stoper daha sonrasında eşi ve çocuğu ile birlikte Fenerbahçe bayrağı önünde poz verdi.

FOTOĞRAFLI