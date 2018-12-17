Sadık Çiftpınar: "Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız"

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Evkur Yeni Malatyaspor\'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, ligin 16\'ncı haftasında oynadıkları Antalyaspor maçını değerlendirerek, \"Malatyaspor\'u çok daha iyi yerlere getirmek adına elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Sarı kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçının hazırlıklara Nurettin Soykan Tesisleri\'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan savunma oyuncusu Çiftpınar, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, şunları söyledi: \"Bizim için çok önemli ve kritik bir maçtı. İlk yarı itibarıyla evimizde oynadığımız son karşılaşmaydı ve direk sıralamaya baktığınız zaman rakibimize karşı oynadık, 1 puan önümüzdeydi. Antalyaspor iyi bir takım. Aldığı sonuçlar ve oynadığı futbolla bunu göz önüne seriyor. Biz de takım olarak hocamızla beraber hafta içerisinde maça gerçekten çok iyi konsantre olduk, çok iyi hazırlandık ve analizlerimizi yaptık. Antalyaspor\'a sadece ilk yarının sonundaki duran top dışında pozisyon vermedik. Bütün camiamıza, taraftarlarımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 2\'nci sıraya yükseldik. Çok güzel ve çok büyük bir başarı bizim adımıza. İnşallah sıralama olarak yukarılarda kalabildiğimiz kadar kalıp Malatyaspor\'u çok daha iyi yerlere getirmek adına elimizden geleni yapacağız.\"

Antalyaspor maçının 72\'nci dakikasında gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Çiftpınar şöyle devam etti: \"Tabii ki benim açımdan da buruk bir sevinç oldu. İyi bir futbol sergilerken 72\'nci dakikada benim elimde olmayan sebeplerden dolayı hakem tarafından oyun dışına atıldım ve takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Yayıncı kuruluş hiçbir şekilde görüntüleri vermemişken niye atıldım? Nasıl atıldım? Rakibe yaptığım müdahale neydi? Bunu izleyen taraftarlarımız olsun, hatta benim eşim ve ailem bile hiçbir şekilde görmemiş. Benim de bütün gece izlemediğim kanal, bakmadığım internet sayfası kalmadı açıkçası videoları görebilmek açısından ama hiçbir şekilde görüntüye ulaşamadım. Sadece pilottan, uzaktan bir görüntü var. Zaten orada da hiçbir şey yapmadığım ortada. Sadece rakip oyuncuyu ensesinden tutup kendime çeviriyorum. Ne bir sıkma, ne bir yumruk atma veya ne bir itme herhangi bir şey yok. O esnada zaten Diego kendisi gelip arkadan saçımı çekiyor. Hakem arkadaşımızla maçtan sonra görüştüğümde kendisiyle sakin bir şekilde konuştum. Hiçbir şey yapmadığımı söyledim ona. Kendisinin bana söylediği Diego\'nun benim saçımı çektiği anda boğazına bir el gitmesi. Senin elin gidiyor bile diye diyemedi bana. O zaman ben varsayımla atıldım. Gerçekten çok üzücü bir şey. İçeride de 3-4 tane \'VAR\'ın başında hakem arkadaşlarımız da izliyor. Ne gördüler, nasıl yaptılar? Benim düşüncem Diego\'yu attılar, işte ortamı dengeleme adına orada kurban oldum diyebilirim aslında.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntü

- Sadık Çiftpınar\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)