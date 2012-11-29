Sadık Avundukluoğlu: Mumcu cinayeti soruşturmasını Nusret Demiral engelledi

Ankara'da 19 yıl önce bombalı bir suikast sonucu öldürülen gazeteci-aydın-yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu’nun kitabında yer verdiği, 'Devlet cinayetin gizli kalmasını istedi' iddiasına, dönemin TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu’ndan destek geldi. Devlet içinden büyük engellemelerle karşılaştıklarını söyleyen eski vekil, DGM Başsavcısı Nusret Demiral’ın emniyet birimlerine 'komisyona bilgi, belge vermeyin' diye yazı yazdığını belirtti.

Zaman gazetesinde Hüseyin Keleş'in haberine göre, dönemin TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu da Meclis olarak Mumcu cinayetine yönelik araştırmada büyük engellemelerle karşılaştıklarını söyledi ve bu engellemelerin devlet içinden olduğunu vurguladı.

Dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral’ın Mumcu ile ilgili emniyet birimlerine yazılar yazdığını ifade eden Avundukluoğlu, "Demiral, cinayeti biz araştırmaya başladıktan sonra bütün emniyet birimlerine yazı yazarak, ‘Faili meçhul cinayetlerle ilgili komisyona bilgi, belge vermeyin’ dedi. İşte size engelleme. Belgesi de var." diye konuştu.

Avundukluoğlu, Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılmasıyla ilgili engellemelerin devlet içinden olduğunu vurgulayarak: "O dönemde bunları çok söyledik ve her şeyi anlattık. Tabii ki engellendik. Bu, devletin dışından değildi. Bizzat devletin içindendi.” dedi.

Dosyanın faili meçhul olarak kalacağını söyleyen Avundukluoğlu, araştırmaları sırasında gördükleri engellemelerden dolayı, kendisinin o dönemde de dosyanın açığa kavuşturulmayacağını belirttiğini kaydetti.

Avundukluoğlu, "Herkes kendine göre bir şeyler söylüyor şimdi. Hangi iktidar gelirse gelsin kalır bu iş" şeklinde konuştu.

TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu üyesi Fethullah Erbaş da delillerin toplanması ve soruşturma aşamasında ‘kasıt’ derecesinde özensiz davranıldığını belirtti. Erbaş, "Özal ve Çillioğlu davaları yeniden incelenerek çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Mumcu dosyası da yeniden açılmalı" dedi.