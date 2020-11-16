Sadık Albayrak: Oğlum Berat Albayrak'ın istifası kendi tercihi, aile içi görüş ayrılığı falan yok 

Gazeteci Sadık Albayrak, oğlu Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin olarak, "Kendi tercihi, aile içi görüş ayrılığı falan yok" açıklamasını yaptı.

Oğlu Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Sadık Albayrak, "Spekülasyon çok... Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Her duyduğuna inanma. Efendim aile içi görüş ayrılığı falan... Yok böyle bir ayrılık. İhtilaf, kırgınlık, öfke, alınganlık... Hayır... Olamaz da -Önemli olan tek gerçek var... Ülkeye hizmet.

İstifa... Kendi tercihi... İstifanın arkasında duygusallık olmaz. Çocuklarımın çizgisi belli... Düz... Net.

Serhat ve Berat bana hep şunu söylerler: 'Baba, bizi bugünler için yetiştirdin." ifadesini kullandı.

Sadık Albayrak," Siyaset büyük bir yarış. Koşan bir lider var... Onun ayağına takılan çakıl taşları varsa, temizlemek gerek. Liderin önüne çıkan çukur varsa, doldurmak lazım. Önemli olan aynı amaca hizmet... Yerli... Milli... Birlik-beraberlik... Türkiye'nin buna ihtiyacı var." dedi.

Sadık Albayrak, "İki oğlumu da, bu ülkeye hizmet etsinler diye yetiştirdim. Şirket... İhale... Torpil... Adam kayırma... Kişisel çıkar... Ayrıcalık... Asla olamaz... Bizim kitabımızda yok... Yazmaz. Serhat ve Berat'ın yaptıkları mücadele ile müftehirim. (İftihar ediyorum.)" diye konuştu.

Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklaması, Sabah gazetesinden de yer bulmamış, ertesi gün "Görevden af talebi kabul edildi" başlığıyla okurlara duyurulmuştu. Haberde de yine Albayrak'ın istifa açıklamasına yer verilmemişti.