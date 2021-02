Sadettin Teksoy: Uğur Dündar aklınca benimle dalga geçti, bir numara olmamı çekemeyerek kendini avuttu

Bir zamanlar adımdan sıklıkla bahsettiren gazeteci Saadettin Teksoy, ‘Van Gölü canavarı” haberi nedeniyle gazeteci Uğur Dündar'ın o dönem kendisini çekemediğini belirterek, "Kendisi benden canlı yayına çıkmamı istedi. Benim konuyla ilgili anlatımım sırasında akıllarınca 'Canavar Uzmanı' yazarak dalga geçmiş, benim bir numara olmamı çekemeyerek kendini avutmuştu. İşin aslı bu. Bu olaydan çıkarılacak sonuç: Altın çamura düşmekle bakır ya da teneke olmaz!” diye konuştu.

Hürriyet'ten Eda Solmaz'ın haberine göre, Saddam Hüseyin’le görüşen ilk gazeteci olduğunu, Billur Tuz cinayetinin katilini polisten önce kendisinin bulduğunu, Suudi Prens kılığına girip yanında kara çarşaflara bürünmüş sözde eşiyle İstanbul’da Arapların yaşadığı sorunları dile getirdiğini ve gerçekleştirdiği haberleri hatırlatan Teksoy, “Ekranlarda her yayınlandığında izlenme rekorları kıran, televizyon tarihinin unutulmazları arasında gösterilen programlara imza attım. Televizyon dünyasında izleyicilerin akıllarına kazınan bir üslup oluşturmak her babayiğidin harcı değil. Bu konuda mütevazı olamayacağım, kusura bakmayın. İnsanların zihnine sadece anlattığınız konularla girmek ve hafızalarda kalmak imkânsızdır. Bunu yapabilmek için kendine has üslubu olan bir sembole ya da bir imaja ihtiyacınız vardır. Bu yapıyı kurmak için de sırtınızı bilgiye dayamalısınız. Edebiyatın demir leblebisi olarak anılan isimlerin kitaplarına başvurdum. Elbette bir de en önemlisi ve bu işin olmazsa olmazı, bir Sadettin Teksoy’a ihtiyaç var” diye konuştu.

Gazeteci Uğur Dündar’ın ‘Van Gölü canavarı” haberiyle dalga geçtiğini söyleyen Teksoy, şunları kaydetti:

“Uğur Dündar bu haberi atlamıştı. Kendisi benden canlı yayına çıkmamı istedi. İstanbul dışında olduğumu belirtince, en azından telefonla ana habere bağlanmamı rica etti. Ben de eski dostluğumuza binaen kırmayıp bağlandım. Ekranda ismimin altına yazdıkları yazıyı görmem mümkün değildi. Benim konuyla ilgili anlatımım sırasında akıllarınca “Canavar Uzmanı” yazarak dalga geçmiş, benim bir numara olmamı çekemeyerek kendini avutmuştu. İşin aslı bu. Bu olaydan çıkarılacak sonuç: Altın çamura düşmekle bakır ya da teneke olmaz!”

Teksoy, “Şimdi ne yapıyorsunuz ve neden ekrandan uzaksınız?” sorusuna da, “Herkesin bildiği bir gerçek var; ekran kirliliği... Bir günde dört mevsimi yaşadığımız bu ortamda ben nasıl program yapabilirim?” diye yanıt verdi.