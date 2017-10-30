Sadettin Teksoy, sarı montunun 'sırrını' açıkladı

Dünyaca ünlü dizi ‘Stranger Things’in fragmanında Sadettin Teksoy göründü. Teksoy kısa bir süre önce, 10 yıllık aradan sonra ekranlara Teve2 ile geri dönmüştü.

1990’lı yılların medya fenomeni Sadettin Teksoy, ‘gizemli olaylar’ı kendine has tarzıyla araştırdığı televizyon programıyla ünlenmişti. Yapım firması dizinin fragmanda, “Hawkins’de her şey gittikçe tuhaf bir hal almıştır. Araştırmacı gazeteci Sadettin Teksoy, Hawkins’te yaşanan bu gizemi çözmek için yola çıkar” ifadesini kullandı.

Teve2'de, 'Sadettin Teksoy Zaman Tüneli' isimli programla 10 yıllık aradan sonra ekranlara dönen Teksoy, Kanal D muhabiri Aytaç Can'a konuştu. "Gümbür gümbür döndük. İzleyicilerimi çok özledim" dedi.

Yıllardır üzerinden çıkarmadığı sarı ceketinin sırrını da açıkladı, "Güneş nasıl sarıysa ben de bir güneş gibi parlıyorum" açıklamasında bulundu.