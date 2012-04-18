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Sadettin Saran’ın sevgilisi Emek Külür ile ilk pozu

Hülya Avşar’la ilişkisine önceki yıl nokta koyan iş adamı Sadettin Saran, önceki gece yeni sevgilisi Emek Külür ile ilk kez görüntülendi

18 Nisan 2012 09:07

Hülya Avşar’la 3,5 yıl süren ilişkisine önceki yıl nokta koyduktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteren iş adamı Sadettin Saran, önceki gece yeni sevgilisi Emek Külür ile ilk kez görüntülendi

Milliyet'in haberine göre, Saran, cemiyet hayatının ünlü isimlerinin tercih ettiği diş hekimi olduğu için adı “Sosyetik dişçi”ye çıkan ünlü diş estetiği uzmanı Emek Külür ile Türk Polis Teşkilatı’nın 167. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “30. Geleneksel Polis Balosu”na katıldı.

TEYEV (Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malulleri Dul ve Yetimleri Eğitim ve Yardım Vakfı)  Başkanı Maral Öztekin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın ev sahipliği yaptığı gecede çift, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 

Eşini uçak kazasında kaybetti
 

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan çift, sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Saran’ın Külür ile Nişantaşı’ndaki kliniği Smile Institute’ye tedavi için gittiğinde tanıştığı ve bir süre sonra da dostlukla başlayan samimiyetlerinin aşka dönüştüğü biliniyor. 2001 yılında eşi rallici iş adamı Behzat Külür’ü Diyarbakır’da düşen uçak kazasında kaybeden Külür’ün tıpkı Saran gibi 11 yaşında Yasemin adında bir kızı var.
 

 

 

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