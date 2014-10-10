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Sadettin Saran, bir sene önce yakalandığı tiroid kanserini yendi

Eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran’ın 1 yıl önce tiroid kanserine yakalandığı ve farklı doktorlar tarafından iki kez ameliyat edildiği öğrenildi

10 Ekim 2014 15:22

10 gün önce görkemli bir davetle sahibi olduğu Saran Holding'in 20'nci yılını kutlayan ve Türk Cumhuriyetler'de spor yayını yapan kanalı Stantsport'u tanıtan Sadettin Saran’ın gırtlak tiroid kanserine yakalandığı ve 1 senelik tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi. İki yıl önce ünlü diş hekimi Emek Külür ile evlenip yeni, mutlu bir hayata başlayan Saran, yaklaşık bir yıl önce gırtlak kanseri teşhisi konulmuş.

 

İki ameliyat olmuş

 

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre Sadettin Saran, bu hastalıktan kurtulmak için iki farklı doktor tarafından iki kez ameliyat edilmiş. Yaklaşık bir yıl süren tedavi sonrası kanserli hücrelerin hepsi temizlenmiş ve Saran sağlığına kavuşmuş. Sadettin Saran, doktorunun bir süre yasaklamasına rağmen spordan vazgeçmemiş.

Saran, Temmuz ayında Fransa’daki Master Yaz Yüzme Şampiyonası’nda birincilik kazandı. İşadamı, 50 metre kelebek kategorisinde 29.27’lik dereceyle Fransa havuz rekorunu kırıp şampiyon oldu.

 

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