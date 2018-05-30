Sadettin Saran\'dan Aziz Yıldırım\'a sert çıkış !..

\"Benim kimsenin arkasına sığınmayacağımı en iyi Aziz Bey bilir\"

İstanbul - DHA

Fenerbahçe\'nin eski yöneticilerinden olan Sadettin Saran kendisi hakkında açıklamalar yapan Aziz Yıldırım\'a sert bir yanıt verdi.

Sarı-Lacivertli camianın Başkanı Aziz Yıldırım\'ın \"Bu Sadettin Saranlar, Hulusi Belgüler konuşuyorlar, bazen de Ali beyin arkasına sığınıyorlar. Ben aday yaptığım kişiye \'Erkeksen çık\' diyecek kadar aptal değilim. Zaten adamı aday yaptım\" şeklindeki sözleri üzerine açıklama yapma gereği duyan Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:

\"FENERBAHÇE KISA ZAMANDA AZİZ BEY DÖNEMİNİN VİZYONSUZLUĞUNDAN KURTULACAK\"

\"Benim kimsenin arkasına sığınmayacağımı en iyi Aziz Bey bilir. İnşallah Fenerbahçe kısa zaman içinde bu ve benzeri karalamalardan, iftiralardan ve Aziz Bey döneminin vizyonsuzluğundan kurtulacak; camia olarak kenetlenerek bu karanlık günlerden çıkacak\"

(FOTOĞRAFLI)