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Spor

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a destek

Sadettin Saran, Ali Koç'un seçildiği taktirde bu yönetimin devamı olacağını söyledi

27 Ekim 2016 18:58

Eski Fenerbahçeli yöneticisi Sadettin Saran, kongre olduğu takdirde başkanlığa adaylığını koyacağını açıklayan Ali Koç'a destek verdi. 

Saran, Koç'un adaylığını açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Ali Koç'a camiadan ciddi teveccüh var. Bize de onu desteklemek düşer. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyorum." dedi.

 

"Ali Koç, bu yönetimin devamı olacak"

 

Saran, Koç'un bu yönetimin devamı olduğunu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Koç'a görevi bırakacağını söylediğini, ifade etti.

Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında stadın boş olmasının çok üzücü olduğunu da dile getiren Saran, "Bundan sonra bu böyle olmayacak. Sanıyorum bir hareket gelecektir. İnşallah, hep beraber daha iyi günler göreceğiz." diye konuştu.

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