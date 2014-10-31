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Spor

Sadettin Saran, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sıkıntı nedeniyle kulüpten ihraç edilen eski yönetici Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulüp ile de bir dizi anlaşmaya imza attı

31 Ekim 2014 14:53

Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik görevi üstlenen ancak Başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten ihraç edilen eski yönetim kurulu üyelerinden Sadettin Saran, tekrar eski haklarına kavuştu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ihraç edilmesi sonrası stattaki locası elinden alınan ve Fenerbahçe ile yaptığı tüm anlaşmalar iptal edilen Saran, yaptığı hukuk mücadelesi sonrası 13 milyon Euro'luk davayı kazandı. Bu mücadele sonrası Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı ve 13 milyon Euro'luk alacağını bir çırpıda sildi. Bu gelişme sonrası Başkan Yıldırım ile aradaki tatsızlık sona ererken, Fenerbahçe ile Sadettin Saran bu kez yeni anlaşmalar için masaya oturdu. Tribündeki locası için 300 bin Euro ödeyen Saran, kulüpten alacaklarına mahsuben yeni bir 5 yıllık anlaşma yaptı ve Fenerbahçe'nin bütün saha içi reklamlarını satın aldı. Bu anlaşma gereği, Saran, stat içi reklamların satış haklarını kendi şirketine geçirirken, ayrıca basın toplantısı odası reklam panolarının da satış haklarına sahip oldu. 

Bu anlaşma Fenerbahçe'nin Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçlarını kapsıyor. Ayrıca 5 yılık süre içinde Fenerbahçe'nin bütün hazırlık maçları yayın hakkı da Saran şirketine geçmiş oldu. Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın maçlarını kendi locasından izleyecek. Kulüpten ihracı nedeniyle geri dönüş yolu açılan Saran, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'deki eski haklarına yeniden kavuşacak. 

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