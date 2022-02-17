Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması: Küçüklüğümden beri en büyük hayalim

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, başkanlık iddiaları hakkında, "Benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım" dedi.

Avcılar Belediyesi’nde Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Avcılar'da Gençlik ve Spor Söyleşileri'nin ilk konuğu eski milli futbolcu Ümit Özat oldu.

Ümit Özat, “Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır” dedi. Özat, Türkiye’de teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu tüm isimlerin bir kişinin iki dudağının arasında olduğunu, 10 isim ve 200 kulüp bulunduğunu anlatırken, “Hayatım boyunca hiçbir zaman çıkar ilişkisine girmedim. Türk futbolu doğru bir yerde değil. Zaten bu koşullarda düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. İşin ehli olmayan insanlar işin içerisinde. Türkiye’de herkesin ‘Bildiği’ iki şey var; Biri futbol, diğeri siyaset. İkisinde de durumumuz ortada. Avrupa’da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok. Diyor ki; Bir istakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90’ı ıstakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence. Diğer takımlarda oynayan satabileceğiniz çok sayıda isim var. Fenerbahçe’de ? Fenerbahçe’den 2007’de ayrıldım. 1.5 şampiyonluğumuz var. Geçen 15 senede en az 5 şampiyonluk alman lazım. Senin forman zaten 2 puan, 1 puan alamıyorsan… Şimdi sadece Ali Koç’u eleştiriyoruz ama geçmiş dönemin de hataları var.

"En büyük hayalim"

İkinci konuk Sadettin Saran, ‘Sıfırdan Zirveye’ konulu söyleşide çocukluğundan iş yaşamına kadar yaşadıklarını izleyicilere aktardı. Saran, karşılaştığı zorluklar ve başarıya giden yolu deneyimleri ile anlatırken son bölümde başkanlık konusunun sürekli gündeme getirildiğini söyledi. Saran, bu toplantıda gençlere önemli bilgiler vermek istediğini ifade ederken, “Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey ‘Oğlum böyle bir şey söylenir mi?’ dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim” dedi. Saran daha sonra bir bölümü kendisine ait olan çeşitli özlü sözleri gençler için okurken bir tanesinde “Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, katılan iki isme de çiçek ve plaket verdi.