Sadettin Saran, Ali Koç'a desteğini yineledi

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, \"5 yaşından beri Fenerbahçe Başkanı olmak hayalim... Kongrede Aziz Yıldırım\'ın da aday olacağını düşünüyorum. Ama ben Ali Koç\'u destekleyeceğim\" dedi.

Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi\'nde öğrencilerle bir araya gelen Saran, \"Fenerbahçe kongre sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz, Ali Koç\'un adaylığına nasıl bakıyorsunuz, siz aday olmak istiyor musunuz?\" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi;

\"5 yaşından beri Fenerbahçe Başkanı olmak hayalim... Kongrede Aziz Yıldırım\'ın da aday olacağını düşünüyorum. Ama ben Ali Koç\'u destekleyeceğim. Ona daha çok teveccüh var. İlle de ben başkan olayım demem. Aslolan Fenerbahçe\'dir, Fenerbahçe\'nin geleceğidir.\"

SAKARYA / DHA (FOTOĞRAFLI)