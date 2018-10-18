Sadettin Saran: "İnşallah 18 spor salonu daha yaparız"

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE\'de, Saran Holding tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu törenle açıldı. Törende konuşan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, ilk spor salonunu 18 yıl önce açtıklarını belirterek, \"İlk spor salonunu 2000 yılında Hakkari-Çukurca\'da açtık. \'Gücümüz yettiği müddetçe, 10 yılda 10 spor salonu yapmaya çalışacağız\' demiştik. Çok şükür bugün 18\'inci spor salonumuzu, yine kendi memleketimizde açıyoruz. İnşallah 18 spor salonu daha yaparız\" dedi.

Saran Holding tarafından yaptırılan 18\'inci spor salonu olan Atatürk Spor Salonu, Kırıkkale\'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde törenle hizmete açıldı. Spor salonunun açılışı nedeniyle Çerikli Atatürk Ortaokulu\'nda düzenlenen törene Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, 22 ve 26\'ncı Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

\'ÜMİT VADEDEN SPORCULAR ÇIKACAK\'

Vali Haktankaçmaz, törendeki konuşmasında, \"Bugünkü bu eserin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi Sadettin Saran\'dır. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Saran, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyuyor. Bundan bizim şüphemiz yok. Biz de böyle bir hemşehriye sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tesis ile birlikte buradan Türk sporuna yarayışlı ve ümit vadeden sporcular çıkacaktır. Buna da bütün kalbimle inanıyorum\" dedi.

\"18 SPOR SALONU DAHA YAPARIZ\"

Sarı-lacivert formalı ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından karşılanan Sadettin Saran ise törendeki konuşmasında şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğumuz spor salonlarına bir yenisini daha ekledik. Saran Holding olarak 18\'inci spor salonumuzu Kırıkkale\'de hizmete açtık. Ulu Önder Atatürk\'ün adını taşıyan spor salonunun hizmete girmesiyle şu an 20 binin üzerinde çocuğumuz, Saran Holding\'in onlar için hizmete açtığı spor salonlarında spor yaparak, zihinsel ve bedensel gelişimlerini güçlendiriyor. Türkiye\'deki ilk spor salonunu 2000 yılında Hakkari-Çukurca\'da açtık. \'Gücümüz yettiği müddetçe, 10 yılda 10 spor salonu yapmaya çalışacağız\' demiştik. Çok şükür bugün 10 değil, 18 yıl sonra 18\'inci spor salonumuzu, yine kendi memleketimizde açıyoruz. İnşallah 18 spor salonu daha yaparız. Ben de sizler gibi Kırıkkaleliyim. Bu toprağın çocuğuyum. Hayallerimin çoğuna ulaştım. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirin, çok çalışın ve çok okuyun. Spor yapın ve Atatürkçü olun.\"

Daha sonra Vali İlker Haktankaçmaz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ile diğer katılımcılar, kurdele keserek spor salonunun açılışını yaptı.

Açılışın ardından Haktankaçmaz, Saran ve Gönlüm, potaya atış yaptı.

\"FENERBAHÇE\'NİN İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM\"

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sadettin Saran, Fenerbahçe ile ilgili soruya \"Fenerbahçe konusunda sabır gerekir ve iyi olacağına inanıyorum\" diye yanıt verdi.



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