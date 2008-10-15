SADEP 4 bin çocuğa hizmet verecek

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 20 Nisan 1996’da hizmete soktuğu Fındıkzade Eğitim Parkı, artık kapılarını Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı (SADEP) olarak açıldı. Eğitim alanlarını yenileyen Aydın Doğan Vakfı, 10 yıl boyunca da bütün giderlerini karşılayacak.



Sema-Aydın Doğan Eğitim Parkı’nın (SADEP) yenilenerek açılması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene TEGV’in "Fikir Annesi" ve kurucusu Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç, Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Sema Işıl Doğan ile kızları Hanzade Doğan Boyner, Begümhan Doğan Faralyalı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Candan Fetvacı, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Uğur Dündar, Güneri Civaoğlu ile Kanal D’de yayınlanan gençlik dizisi "Kavak Yelleri"nin oyuncuları katıldı.



Sürekli destek



Açılışta Suna Kıraç adına eşi İnan Kıraç, Sema Işıl Doğan’a plaket verdi. Parkta, 27 bin metrekare açık alanda, idari bina, eğitim, misafirhane, gönüllü akademisi ve çok amaçlı kapalı spor salonu, iki basketbol, bir futbol sahası, bir tenis kortu, amfi tiyatro, oyun parkı, bahçe satrancı, dokuz derslik, okuma adası, iki bilgisiyar odası, resim odası, müzik odası, iki drama atölyesi, düşler atölyesi, genç mucitler atölyesi, etkinlik mutfağı, laboratuvar ve kütüphane bulunuyor.



Açılışında konuşan TEGV Başkanı Cengiz Solakoğlu, Aydın Doğan’ın TEGV’nin kuruluşunda, kurucu mütevelli heyette yer aldığını ve kendilerine sürekli destek verdiğini söyledi. Vakfın 14 yıl önce Suna Kıraç’ın fikir anneliği ve öncülüğünde kurulduğunu belirten Cengiz Solakoğlu, "Suna Kıraç, vakfın kuruluş günlerinde yaşanmakta olan siyasi ve ekonomik krize takılıp kalan, ne olacak bu memleketin hali diye bizi yönetenlere ciddi eleştiriler yöneltmekle yetinenlere şu sözlerle sesleniyordu: Siyasi bunalımlar bir şekilde aşılabilir, ekonomik krizlere bir süre içinde çözüm bulunabilir, ancak körpe beyinleri iyi eğitilmemiş nesilleri yeniden onarmak mümkün değil. Ülkemizin temelinde eğitim eksikliği yatıyor."



Kentte bir vaha



Aydın Doğan Vakfı Genel Müdürü Candan Fetvacı da ADV gibi yıllarını eğitime adamış TEGV ile elele vererek çocukların güvenli bir ortamda sanat ve sporla iç içe eğitebilecek bir parkı yenilemenin ve destekçiliğini üstlenmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Kentin ortasında bir vaha olan Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı’nın en modern haliyle hizmete sunulduğunu belirten Fetvacı, çocuklara, "Bu parka gelin, okuyun, bilgilenin, sosyalleşin, spor yapın, eğlenin, dinlenin. Sizler ne kadar eğitimli ve donanımlı iseniz bizler de yarınlar için o kadar umutlu ve güven içinde oluruz" diye seslendi.

