-SADECE YÜZDE 16'SI SEVEREK EVLENİYOR MARDİN (A.A) - 09.11.2010 - Mardin'de KAMER tarafından yapılan ankete katılan 2 bin 731 kadının yüzde 79,8'i görücü usulüyle, yüzde 16.1'i anlaşarak-severek evlendiğini, yüzde 4.1'i evliliğe zorlandığını belirtti. KAMER Mardin Şube Başkanı Tülay Elçioğlu, düzenlediği basın toplantısında, finansmanı Devlet Planlama Teşkilatınca karşılanan ''Kadınlar Buluşuyor'' projesi kapsamında 10 mahallede bir anket çalışması yaptıklarını söyledi. Kadınların profilini ortaya koymaya yönelik olan anket çalışmasında, 14-100 yaş arasında toplam 3 bin 728 kadınla birebir görüştüklerini dile getiren Elçioğlu, ankete katılan kadınları aynı zamanda şiddete uğramaları halinde başvurabilecekleri kurumlara ilişkin bilgilendirdiklerini de kaydetti. -ANKET SONUÇLARI- Çalışmada medeni durumla ilgili soruya yanıt veren 3 bin 710 kadından yüzde 6.8'i kendisini resmi nikahlı, yüzde 3.9'u dini nikahlı, yüzde 62.5'i resmi ve dini nikahlı, yüzde 0.2'si nikahsız birlikte yaşadığı, yüzde 0.5'i, evli ve ayrı yaşadığını, yüzde 25.2'si bekar ve yüzde 0.9'u da boşanmış olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 2'sinin 12 yaşından küçük evlendiğini belirttiğini ifade eden Elçioğlu, şöyle dedi: ''Yüzde 30.3'ü 13-15 yaş arasında, yüzde 23'ü 16-17 yaş arasında, yüzde 44.7'si 18 ve daha büyük yaşlarda evlendiğini işaretledi. 2 bin 731 kadından yüzde 79.8'i görücü usulü, yüzde 16.1'i anlaşarak-severek, yüzde 4.1'i evliliğe zorlandığını bildirdi. Evlilik türü sorusuna da yüzde 90.4'ü akraba evliliği, yüzde 0.9'u kayın evliliği, yüzde 6.1'i kuma, yüzde 1.7'si berdel, yüzde 0.2'si kan bedeli ve yüzde 0.7'si ise beşik kertmesi olarak evlendiğini kaydetti. Anadil sorusuna yüzde 3.1'i Türkçe, yüzde 50.4'ü Kürtçe, yüzde 46.2'si Arapça, yüzde 0.1'i Kürtçenin lehçesi olan Zazaca, yüzde 0.2'sinin diğer diller olduğunu belirledik. Yüzde 37.1'i okuma yazma bilmediğini, yüzde 8.2'si okur yazar, yüzde 27.3'ü ilkokul mezunu, yüzde 13.1'i ortaokul mezunu, yüzde 12'si lise mezunu, yüzde 0.6'sı meslek lisesi mezunu, yüzde 1.5'i yüksekokul veya üniversite mezunu, yüzde 0.2'si de meslek kurs mezunu olduğunu söyledi.'' Ankete katılanların yüzde 40'nın göç nedeniyle Mardin'e geldiğini bildirdiğini anlatan Elçioğlu, ''Yüzde 2.5'i güvenlik, yüzde 1'i kan davası, yüzde 20.1'i iş bulmak, yüzde 61.8'i evlilik, yüzde 13.9'u ise diğer nedenlerden dolayı göç ettiklerini söyledi. Kadınların yüzde 97.3'ü gelir getiren bir işi yok. Yüzde 0.9'sının ev içinde gelir getiren bir faaliyeti var. Yüzde 1.7'si de ev dışında çalıştığını beyan etti'' dedi.