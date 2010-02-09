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'Sadece Türk-İş ile görüşürüm'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve memur konfederasyonlarının TEKEL işçilerinin sorununun çözümü için randevu talebine yanıt verdi

09 Şubat 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve memur konfederasyonlarının TEKEL işçilerinin sorununun çözümü için randevu talebine yanıt verdi; "Sadece Türk-İş'e randevu veririm, diğerlerine değil..." dedi. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ise, 6 konfederasyona 11 Şubat saat 10.00'a randevu verdi.

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısından sonra işçi ve memur konfederasyonlarının, Tekel işçilerinin sorununun çözümü için randevu taleplerine ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"Sadece Türk-İş Başkanına randevu vereceğim, diğerlerine değil" diyen Başbakan Erdoğan, görüşmenin ne zaman olacağına yönelik soruya, "Onların istediği gibi olacak" karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan, Özel Kalem Müdürlüğünün, randevu talepleriyle ilgili işlemlere baktığını söyledi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, TÜRKİYE KAMU-SEN ve KESK yöneticilerinin yaptıkları toplantıda alınan karar doğrultusunda "TEKEL işçilerinin sorunun en yetkili isimlerle görüşülmesi" için girişimde bulunulmuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, konfederasyonlar adına randevu talep etmişti.


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