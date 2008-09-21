Sadece nişanlılar konuşabilir

Tanınan Suudi din adamlarından olan ve Adalet Bakanlığı’nda yasal ilişkiler danışmanı olarak görev yapan Abdül Muhsin El Abikan, kadınlar ile erkeklerin internet üzerinden birbirini görmesinin dinen kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu sadece nişanlılar için caizdir. Nişanlılar yüz yüze görüşmek yerine webcam sayesinde birbirlerini görebilir, tanıyabilir" dedi.



İnternet üzerinden de çok fazla görüşülmemesini savunan Al Abikan sözlerine şu şekilde devam etti: "İnternet üzerinden görüşmek onlar için daha iyidir; ancak bunda da aşırıya kaçmamak gerekir”.



El Medine gazetesinin haberine göre El Abikan, nişanlıların da webcam aracılığıyla konuşurken dini kuralları çiğnememesi gerektiğine işaret ederek, “Sadece yüzünü, ellerini ve saçlarını görebilir” yorumunda bulundu.