Sadece nefesle hayat sürdürülebilecek

T24- İsrailli uzmanlar, felçlilerin nefes alıp vererek yazı yazabilmesini sağlayan burun içi bir cihaz geliştirdi. Cihaz sayesinde felçliler, internette sörf yapabilecek, tekerlekli sandalye kullanabilecek.

Yedi yıldır felç olan ve gözünü bile kırpamayan bir kadın, sadece burnunudan nefes alarak çocuklarına e-posta yazdı. 51 yaşındaki İsrailli hasta, ciddi beyin hasarı nedeniyle felç olmuştu. Kol ve bacaklarının hiçbirini oynatamayan kadın, gözlerini bile kırpadatamıyor. İsrail’in Rehovot kentindeki Weizmann Enstitüsü’nde takılan cihazı kullanan kadın, 7 yıldır hiçbir şekilde iletişim kuramadığı 6 çocuğuna duygusal bir e-posta atmayı başardı.

10-20 DOLARDAN SATILACAK



Felçli kadının cihazın nasıl çalıştığını keşfedip bu yazıyı yazması birkaç gün aldı. Cihazda tek harfi yazmak, 20-60 saniye arasında bir vakit alıyor. Weizmann Enstitüsü’ndeki uzmanlar tarafından geliştirilen cihaz, burundan gelen hava akışını kontrol eden, damağın arka bölümündeki yumuşak dokunun hareketlerini saptayarak, bu hareketleri harflere dönüştürüyor. Burnun nefes alışverişlerini saptamak için burun deliğine takılan cihaz bilgisayara bağlanıyor. Hasta, burnundan nefes alıp vererek alfabedeki harfleri seçiyor ve seçtiği harfler bilgisayar ekranında görülüyor. Bu cihazın fiyatının 10-20 dolar arasında olabileceği ifade edildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYİ BİLE HAREKET ETTİREBİLİYOR



Cihazı geliştiren uzmanlardan Noam Sobel, teknolojinin tekerlekli sandalyedeki insanlar tarafından da kullanılmaya başlandığını, bu şekilde hem internette sörf yaptıklarını hem de tekerlekli sandalyeyi hareket ettirebildiklerini söyledi.

