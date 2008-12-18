T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Sadece kocamı öperim'

Nurgül Yeşilçay, Nurseli İdiz’in “Sahnede Nurgül Yeşilçay’ı dudaklarından öpmek isterim” sözlerine bu şekilde yanıt verdi.

18 Aralık 2008 02:00

Nurgül Yeşilçay, Nurseli İdiz’in “Sahnede Nurgül Yeşilçay’ı dudaklarından öpmek isterim” sözlerine bu şekilde yanıt verdi.

İdiz ve Şoray'dan Yeşilçay'a övgü

Nurseli İdiz'in, “Tiyatro oyununda bir kadın meslektaşınızı öpmeniz gerekse, bu kişinin kim olmasını isterdiniz?” sorusuna “Nurgül Yeşilçay’ı dudaklarından öpmek isterim. Nurgül’ün çok güzel bir ışığı var, onu çok beğeniyorum” yanıtını vermişti.  Milliyet'in haberine göre; eşi Cem Özer’in başrolünde oynadığı “Sıcak” filminin galasına katılan Nurgül Yeşilçay, İdiz’in sözleri hatırlatıldığında şunları söyledi: “Nurseli beni aradı, öyle demek istemediğini söyledi. Ayrıca ben evli bir kadınım. Kocamdan başka kimseyi öpmem.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24