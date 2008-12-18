'Sadece kocamı öperim'

Nurseli İdiz'in, “Tiyatro oyununda bir kadın meslektaşınızı öpmeniz gerekse, bu kişinin kim olmasını isterdiniz?” sorusuna “Nurgül Yeşilçay’ı dudaklarından öpmek isterim. Nurgül’ün çok güzel bir ışığı var, onu çok beğeniyorum” yanıtını vermişti. Milliyet'in haberine göre; eşi Cem Özer’in başrolünde oynadığı “Sıcak” filminin galasına katılan Nurgül Yeşilçay, İdiz’in sözleri hatırlatıldığında şunları söyledi: “Nurseli beni aradı, öyle demek istemediğini söyledi. Ayrıca ben evli bir kadınım. Kocamdan başka kimseyi öpmem.”