Sadece kenelere dikkat etmek yetmiyor!

Kenelerden bulaşan ve ölümcül olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünün mutasyona uğradığını açıkladı.



Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barbaros Çetin, bugüne kadar kenelerden geçtiği bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını artık bir tür pirenin de bulaştırıyor olabileceğine dikkat çekti.



Kenelerle ilgili son raporların dehşet verici boyutlarda olduğunu söyleyen Çetin, “2008 yılında kene yapışması yüzünden hastaneye başvuranların sayısı 238 bin iken, bu rakamın 2009’da 500 bin kişiye ulaştığı tahmin ediliyor” dedi.



Mutasyona uğramış!



Virüsün mutasyona uğrayarak başka yollardan da bulaştığını belirlediklerini söyleyen Çetin, “Bu sene KKKA sonucu ölümlerin yüzde 30’unda kene yapışması olmaması dikkat çekiciydi. Sağlık Bakanlığı bu yönde araştırmalarını sürdürüyor ve KKKA hastalığının kene dışı hangi yollarla bulaştığını tespit etmeye çalışıyor. Şu an için benzer virüsleri yayma potansiyeli nedeniyle en büyük şüphelimiz bir tür pire. Chigger denilen, gömülen pire olarak anılan ve kene gibi yapışarak kan emen bu canlılar, KKKA hastalığını yayıyor olabilir. Henüz tespit edilmiş bilimsel bir kanıt yok, ancak çalışmalar sürdürülüyor. Şu an için bildiğimiz tek şey KKKA hastalığını artık sadece keneler yaymıyor” dedi.



Az sayıda da olsa kasaplarda da çiğ et ve kanla temas neticesinde KKKA hastalığının gözlendiğini belirten Çetin, “Bu da ülkemiz için yeni bir durum” diye konuştu.



10 keneden 8’i virüslü

Ankara Kızılcahamam’dan toplanan kenelerin Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde analiz edildiğini söyleyen Prof. Dr. Çetin, “Her 10 kenenin 8’inin KKKA virüsünü taşıdığı tespit edildi. Bu korkunç bir rakam. Neredeyse yakında kenelerin tamamının KKKA hastalığını taşıyacağını söyleyecek noktaya geldik” dedi.