Sadece katılıma 500 bin dolar, dünya şampiyonluğuna ödül yok!

Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Futbol Takımı futbolcularına 500 bin Euro prim verilierken, İtalya’da Dünya Şampiyonu olan İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, yönetmelik kurbanı oldu.

amkspor'dan Ali Erdoğan'ın haberine göre; İtalya'da 19 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada kupayı kaldıran milliler yönetmeliğe takıldı.



Statü gereği 16 takımlı yapılan şampiyonada oyuncularımız ve teknik ekip, ikinci kez dünya şampiyonasını müzesine götürdü. Ancak Türkiye'deki ödül yönetmeliğinden yararlanmak için en az 21 takımın katıldığı şampiyonada yer almak gerekiyor.

"Fazla ödül istemiyoruz"

Ödül alamayan futbolcular, "Biz fazla ödül istemiyoruz. A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası finallerine gitti diye yılda 2-3 milyon kazanan futbolculara 500'er bin Euro prim verildi. Bize bir Euro primi çok gördüler" diye tepki gösterdiler.