Sadece kadınların üye olabildiği yeni sosyal ağ

Facebook’un eski çalışanlarından Susan Johnson, sadece kadınların üye olabileceği bir sosyal ağ kurdu.

“Women.com” adlı sitede kadınlar; iş hayatı, ilişkiler, cinsellik, güzellik ve moda gibi birçok konuda tartışabilecek.

Söz konusu sosyal medya platformunda her gün yeni bir tartışma konusu açılıyor ve üyeler en fazla beğenilen yorumları yaparak, site içindeki popülerlikleri artırmaya çalışıyor.

Sitedeki açılan konu başlıkları arasında, "iCloud'tan çıplak fotoğrafları yayımlanan ünlüler hakkında ne düşünüyorsunuz?" ve "Bir işi alabilmek için patronunuzla birlikte oldunuz mu?" gibi çeşitli sorular bulunuyor.

Ayrıca sitede kadınlara özel saç bakımı ve makyaj teknikleri hakkında da tavsiyeler yapılıyor. Erkekler bu siteye kesinlikle kabul edilmiyor ancak girmeyi başarırlarsa, Johnson’ın tabiriyle “nazikçe çıkarılıyorlar”.

Siteye, özel davetle ve Facebook aracılığıyla üye olunabiliyor. Sitenin kurucusu Johnson, kendilerini kadın olarak tanımlayan transseksüellerin de siteye üye olabildiğini belirtiyor.

Johnson, women.com'un, fotoğraf paylaşımı üzerine kurulu olan Facebook'un aksine, üyelerin arkadaşlıklarını güçlendirip kadın dayanışmasını artıracağını savunuyor ve ekliyor:

“Ayrıca Google veya Yahoo Answers’ta sorularınıza kimin yanıt verdiğini göremezsiniz ancak women.com'da görebilirsiniz.”