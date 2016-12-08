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Yaşam

Sadece kadınların kullanacağı ‘Pembe Trambüs’ geliyor

“Toplu taşıma daha da rahatlayacak”

08 Aralık 2016 20:15

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sadece kadınların kullanacağı ‘Pembe Trambüs’ uygulamasına geçeceklerini açıkladı. Çakır, “Biz de bu talepler doğrultusunda ‘Pembe Trambüs’lerin siparişini verdik. Trambüslerimiz inşallah Mayıs ya da Haziran ayında gelecek" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Çakır, trambüsün çok seçkin bir proje olduğunu belirterek, yeni alınacak trambüslerle birlikte ulaşımın daha da rahatlayacağını kaydetti.

“Toplu taşıma daha da rahatlayacak”

Trambüsün beklentilerinin çok daha üzerinde verimli olduğunun altını çizen Başkan Çakır, “Bunun yanında işletme maliyetlerinin düşük olması ve kendi yatırımını zaman içerisinde karşılayacak olması da bizi son derece memnun etti. Sadece çevre kirliliğinin önlenmesini ve insan sağlığını düşünüyorsanız bu projenin yapılmasının son derece elzem olduğunu görürsünüz. Bunun yanında konforlu ve güvenli olması da çok önemli. Tüm bu saydığım nedenler trambüsün ne kadar önemli bir proje olduğunu gösteriyor. Trambüslerimizin hizmette kaldığı süre yüzde 100'e yakın bir oranda. Şu anda 12 tane trambüsümüz var. Mayıs ya da Haziran aylarında 10 tane daha trambüs alacağız. Onların da gelmesiyle oradaki toplu taşıma daha da rahatlayacak” diye konuştu.

 

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