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Yaşam

Sadece kadınlar, kadın iç çamaşırı satacak

Suudi Arabistan'da kadın iç çamaşırı ve giysi mağazalarında yalnızca kadınların çalışmasına izin veren yasa bugün yürürlüğe giriyor

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Suudi Arabistan'da kadın iç çamaşırı ve giysi mağazalarında yalnızca kadınların çalışmasına izin veren yasa bugün yürürlüğe giriyor.

Yasayı destekleyenler, kadınların, erkeklerin çalıştığı iç çamaşırı mağazalarından alış veriş yapmak zorunluluklarının sona erecek olmasından memnun.

Kadınların giysi mağazalarında ve diğer dükkânlarda çalışamaması konusu ülkede uzun yıllardan bu yana tartışılıyor.

Birçok Suudi kadın, erkeklerden iç çamaşırı satın almak zorunda kalmaktan rahatsızlık duyduğunu söylüyor.

İç çamaşırı mağazalarında erkeklerin çalışması, bir süre önce Facebook üzerinden başlatılan bir kampanya ile de protesto edilmişti.

Yeni yasanın, ülkede 40 bine yakın kadın için istihdam yaratabileceği tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'da çalışan kadınlar, çoğunlukla eğitimli elit sınıfa mensup ve tıp ile kamu alanlarında çalışıyorlar.

Yasa nedeniyle, çoğunluğu yabancı göçmen olan erkek çalışanların ise işlerinden olması bekleniyor.

Şeriat'a göre yöneltilen ülkenin Büyük Müftüsü Şeyh Abdülaziz eş-Şeyh, kadın çalıştıracak olan dükkânlara bunun suç ve günah olduğu yönünde uyarıda bulundu.

İç çamaşırı dükkânlarında erkeklerin çalışmasını yasaklayacak olan kanun, Temmuz ayından itibaren kozmetik dükkanları için de geçerli olacak.

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