"Sadece İstanbul'da 50 bin çocuk pornosu dosyası var"

Emniyet’in avukatlara verdiği bilgiye göre, sadece İstanbul’da işlem yapmak için bekletilen 50 bin adet çocuklara ait müstehcen görüntüleri elde etmek, paylaşmak ve yaymak şüphesiyle soruşturma dosyası bulunuyor. İşleme alınan dosyalardan biri ise AKP Şişli teşkilatında görev yapmış bir şahsa ait. A.Y.D. adlı şahsın dosyasına giren konuşmalar, çocuklarımızın nasıl bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Birgün'den Erk Acerer'in haberi aynen şöyle:

Şahıs tutuklandı

TCK’nın 226. maddesi içeriğindeki ‘müstehcenlik’ suçu ile ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahsın İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alındı. Ayrıca yapılan ev aramasında bilgisayarında kayıtlı olarak çocuklara ait binlerce pornografik resim ve video ele geçirildi. Şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

İfadesinde kabul etti

AKP Şişli teşkilatında, özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak çalışmış şahıs, ifadesinde internet üzerinden yaptığı konuşmaları, elde edip arşivlediği fotoğrafları kabul etti. Şahsın diğer kişilerle sanal ortamda yaptığı yazışmalar, caminin bile cinsel istismara alet edildiğini de gösteriyor.

İradesi dışındaymış!

İfadesi alınan kişiye; “7-12 yaş arası küçüklere ilgi duyduğunuzu, 8-11 yaş arası çocukla ilişkiye girmek istediğinizi beyan ederek, çocuklara ait müstehcen görüntüleri 2818350776 ID no’lu kişiye gönderdiğiniz görülmüştür. Bu konu ile ilgili ifadenizi veriniz” deniyor. A.Y.D., bu ifadeleri kabul etmekle birlikte, “Bunlar iradem dışındadır” diyor.

Tutanaklarda henüz, 7 yaşındaki çocuklara yönelik, cinsel içerikli ve aşağılayıcı ifadeler bulunuyor. Ancak başka bir tehlike daha ortaya çıkıyor. Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerin çocuklarının da risk altında olduğu görülüyor.

En alt sınırdan ceza istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.Y. D. hakkında jet hızıyla hazırlanan iddianamede, savcı, Türk Ceza Kanununu’nun müstehcenliği düzenleyen 226. maddesinin 1. bendindeki “Müstehcen görüntü yazı ve sesleri bedelsiz olarak dağıtmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianameye göre A.Y.D. hakkında 2 ila 5 yıl arasında ceza isteniyor. Oysa şahıs, yine 226. Maddenin, 3. bendindeki; “Müstehcen görüntü yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi 5-10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü ile yargılanması gerekiyordu. Avukatlardan edindiğimiz bilgiye göre A.Y.D., büyük ihtimalle ilk celsede serbest bırakılacak. İyi hal indiriminden de yararlanması mümkün.

“Kanun çağın konullarına uymuyor”

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi avukatlardan Yunus Emre Çelebi, “Çocuklara ait müstehcen içeriklerin kullanılmasına yönelik yeni bir kanun maddesi düzenlenmesi gerekiyor” diyor: “Çünkü mevcut düzenleme internet çağında büyük boşluklar yaratıyor. Düzenleme çok yetersiz. Kanun metni çağın gerisinde kaldığı için bu tür paylaşımları yapan ve yayanlar az ceza alabiliyor.”

Denetim yetersiz, mücadele eksik

Çelebi; ayrıca şunları aktarıyor: “Emniyet Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiye göre sadece İstanbul’da çocuklara ait müstehcen içerikli görüntü, video, materyalleri yaymak, paylaşmak, çocukları taciz etmek suçuna ilişkin olarak hazırlanmış 50 bin dosya var. İnternette, sosyal paylaşım sitelerinde biraz araştırma yaptığınızda, nasıl bir yozlaşma ve tehlike ile karşı karşıya olduğunuzu anlıyorsunuz. Denetim yetersiz, mücadele eksik, cezalar Avrupa ülkelerindeki ile kıyaslanamayacak kadar düşük.”