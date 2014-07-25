Sadece insanlar değil, köpekler de kıskanıyor

ABD'nin California eyaletinde yapılan bir araştırma kıskançlığın sadece insanlara özgü olmadığına, köpeklerin de kıskandığına işaret ediyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları, sahipleri oyuncak köpekleri sevdiğinde, köpeklerin kıskançlık belirtisi gösterdiklerini söylüyor.

Bu sonuç, köpek sahipleri için sürpriz olmayabilir ancak uzmanlar, bunun köpekler üzerindeki ilk kıskançlık deneyi olduğunu belirtiyor.

Deney nasıl yapıldı?

Altı aylık bebeklerin kıskançlık gösterdiği araştırmasını temel alan deney kapsamında 36 köpeğin evlerindeki davranışları izlendi. Köpekler, sahipleri çok gerçekçi görünen oyuncak köpekleri severken kameraya alındı.

Köpeklerin dörtte üçünden fazlası, oyuncak köpekleri sevdikleri anda sahiplerini itti ya da onlara dokundu.

Köpekler, sahiplerini oyuncak köpeklerden, diğer nesnelere kıyasla üç kat daha fazla kıskandı. Bu hayvanlardan üçte biri sahibiyle oyuncak köpeğin arasına girmeye çalışırken, dörtte biri de oyuncak köpeğin üstüne atladı.



California Üniversitesi'nden Prof. Christine Harris, "Araştırmamız, köpeklerin sadece kıskançlık göstermekle kalmayıp sahibiyle rakibi arasındaki ilişkiyi de bozmaya çalıştığını gösterdi" dedi.