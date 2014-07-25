T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sadece insanlar değil, köpekler de kıskanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yapılan bir araştırmaya göre, kıskançlık insanlara özgü değil

25 Temmuz 2014 00:16

ABD'nin California eyaletinde yapılan bir araştırma kıskançlığın sadece insanlara özgü olmadığına, köpeklerin de kıskandığına işaret ediyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları, sahipleri oyuncak köpekleri sevdiğinde, köpeklerin kıskançlık belirtisi gösterdiklerini söylüyor.

Bu sonuç, köpek sahipleri için sürpriz olmayabilir ancak uzmanlar, bunun köpekler üzerindeki ilk kıskançlık deneyi olduğunu belirtiyor.

 

Deney nasıl yapıldı?

 

Altı aylık bebeklerin kıskançlık gösterdiği araştırmasını temel alan deney kapsamında 36 köpeğin evlerindeki davranışları izlendi. Köpekler, sahipleri çok gerçekçi görünen oyuncak köpekleri severken kameraya alındı.

Köpeklerin dörtte üçünden fazlası, oyuncak köpekleri sevdikleri anda sahiplerini itti ya da onlara dokundu.

Köpekler, sahiplerini oyuncak köpeklerden, diğer nesnelere kıyasla üç kat daha fazla kıskandı. Bu hayvanlardan üçte biri sahibiyle oyuncak köpeğin arasına girmeye çalışırken, dörtte biri de oyuncak köpeğin üstüne atladı.

California Üniversitesi'nden Prof. Christine Harris, "Araştırmamız, köpeklerin sadece kıskançlık göstermekle kalmayıp sahibiyle rakibi arasındaki ilişkiyi de bozmaya çalıştığını gösterdi" dedi.

 

ETİKETLER

köpekkıskanmachristine harriskıskançlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24