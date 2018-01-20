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Sadece iki yazı sürdü; Ali Bayramoğlu Karar'dan ayrıldı

Bayramoğlu, "eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili sözlerinin çarpıtıldığını" savundu

20 Ocak 2018 00:18

Ali Bayramoğlu, Karar gazetesindeki köşe yazılarını sonlandırdığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ali Bayramoğlu, bir programda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Saldırılara maruz kaldığını yazan Bayramoğlu, “Bunların amacının işi başka bir siyasi mecraya taşımak olduğunu, haftada bir yazı gönderdiğim Karar gazetesine sirayet etmeye başladığını görüyorum” ifadelerini kullandı.

Karar’daki yazılarına son verdiğini aktaran Bayramoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bir televizyon programında, geldiğimiz aşamada ‘Türkiye’nin temel sorununun Erdoğan’ın yönetim tarzı olduğunu, Gül’ün ise seçimde ve iktidarda ona karşı ciddi bir alternatif oluşturduğunu’ söyledim. Bunun üzerine pek de şaşırtıcı olmayan, saldırı ve çarpıtmalara maruz kaldım. Bunların amacının işi başka bir siyasi mecraya taşımak olduğunu, haftada bir yazı gönderdiğim Karar gazetesine sirayet etmeye başladığını görüyorum. Havada uçuşan bu saldırı mikrobunun ‘taşıyıcısı’, ‘vesilesi’ olmak bile fazla geliyor. Belli ki, mevcut siyasi koşullar, bir süre daha, haftada bir de olsa bir gazetede düzenli yazı yazmayı anlamsız kılıyor. Karar gazetesine yazmayı bırakıyorum.”

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinden bir süre önce ayrılan Ali Bayramoğlu, ocak ayının ilk haftasında kuruluşu sırasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın yayın politikası izleyen Karar gazetesiyle anlaşmıştı. Son dönemde “Türkiye’de demokrasinin oluşması için Erdoğan’ın siyasi denklemden pasifize edilmesi ilk adım olmalıdır” açıklamasıyla iktidara yakın isimlerin tepkisini çeken Ali Bayramoğlu, Karar gazetesinden yalnızca iki yazı sonra ayrılmış oldu. 

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