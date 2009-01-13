Sadece iki tüp kan kanser haritasını kolayca çiziyor

Meme kanserine yakalanan hastadan alınan iki tüp kan, tedavide nasıl bir yol izleneceğini, hangi ilaçların kullanılması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Hasta, tedavinin başarı yüzdesini de öğrenebiliyor.



Klentze Enstitüsü Bilim Başkanı Dr. Michael Klentze Sabah gazetesine, meme kanserinde kişiye özel tedaviyle ilgili bilgiler verdi:



* Herkesin kanseri farklı mıdır?



Kanser tamamen kişisel bir hastalıktır ve herkesin kanseri kendisine özeldir. Tedavide de başarı oranlarımız bu yüzden çok farklıdır. Çünkü herkesin tedaviye verdiği cevap farklıdır.



* Kişiye özel tedavi için gerekli olan genetik testler nasıl yapılıyor?



Genetik tahliller, kişiden iki tüp kan alınarak gerçekleştiriliyor. Tahlil sonuçları ortalama 3 gün gibi kısa bir zamanda sonuçlanıyor. O hasta için hangi ilaçlar kullanılırsa ne sonuç alınacağını, hastalığın başında anlamak mümkün oluyor. İlacı kullanıp, hastanın verdiği cevaba göre başka ilaç kullanmaya ya da sonucu beklemeye gerek kalmıyor. Hasta, bu testlerin sonucunda, tedaviden yüzde kaç başarı sağlayacağını daha başından biliyor, en uygun tedavinin hangisi olduğu belirlenebiliyor.



Çok daha ekonomik



* Kişiye özel tedavi pahalı mı?



Aslında daha ekonomik diyebiliriz. Standart yöntemi arka arkaya uygulamak yerine, o kişiye medikal tedavi uygulanması çok daha ekonomik. Mesela bir vitamin almak için gidiyorsunuz; 'Şunu da alın, bunu da alın, nar suyu için' diyorlar, hâlbuki bir test yaptırsanız ve vücudunuzun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bulup, onu alsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Kişiye özel tedavide kemoterapi ve kullanılan ilaç sayısı da azalıyor. Burada amaç en az zararla en etkili tedaviyi yapabilmek.



* Bu yöntemle tedavide başarı şansı ne kadar artıyor?



Kişi üstünde karar verilen planı uygularsa; kişiye özel tedavinin, var olan riski yüzde 70 azalttığını düşünüyoruz. Kemoterapi sırasında, tümör saptanmışsa, kişisel plan ile birlikte uygulanan kemoterapi, kişisel tedavide başarıyı yüzde 80 artırıyor. Çünkü kemoterapi de kişiye özel olarak uygulanıyor. Ayrıca kemoterapi gören herkes vücudundan toksik maddeleri uzaklaştıramıyor. Bu tedavi sayesinde, ortaya çıkan toksik maddelerin vücuttan tamamen atılması sağlanıyor.



* Bu tedavinin avantajları nedir?



Kişiye özel tedavinin bize sağladığı avantajlar çok fazla. Diyelim ki tümör riskiniz var; tümör çıka da bilir, çıkmaya da bilir. Ancak tümör çıkarsa, bu tümörün yapısı ve nasıl davrandığını belirlemek gerekiyor. Buna karşı bir savunma mekanizması yaratmanız şart. İşte bu durumlarda kişiye özel tedavinin avantajlarını görüyoruz. Eğer düşük hücre sayısı ve aktivite varsa, bazı mantar türlerinden elde edilen ajanlar kullanıyoruz. Hastanın bu tedavilere nasıl cevap verdiği ise en önemli kısım. Meme kanserinde, kişiye özel tedaviyle metastaz oranının iki kat azaldığı görüldü.



Egzersiz işe yarıyor



* Peki tamamen iyileşme oranı ne kadar oldu?



Söylediğim gibi metastaz iki kat azaldığı için, başarı oranı da buna bağlı olarak iki kat artıyor.



* Meme kanseri tedavisinde yenilikler nelerdir?



Kök hücre ve bağışıklık tedavisi yeni uygulanmaya başlandı. İlginç olan bir gelişme daha var: Egzersizin faydaları da yadsınamayacak bir gerçek. Egzersiz, kemik iliğindeki kök hücrelerin artışına sebep oluyor. Bu sebeple de çok önemli. Haftada üç kez 30 dakika egzersiz yapan bir kişi meme kanseri riskini yüzde 30 azaltmış oluyor. Koşma, yürüyüş en iyi egzersizlerdir. Alkol ise meme kanseri açısından son derece zararlıdır. Çünkü alkol, östrojenin vücutta depolanacak şekilde yıkımına neden oluyor.



* Meme kanseri dışında başka hangi kanser türlerinde kişiye özel tedavi uygulanıyor?



Dendiritik hücre tedavisi özel bir hücre tedavisidir. Şimdilik böyle bir tedavi prostat kanserinde yapılıyor. Kolon kanserinde ise yapılması planlanıyor. Lösemide de yapılıyor diyebiliriz ancak lösemide uygulanan belli standart kriterler var.

