Sadece güzeller üye olabiliyor

Sadece güzel kadınlarla yakışıklı erkeklerin üye olabildiği çöpçatanlık ajansı BeautifulPeople.com (Güzel İnsanlar), dün itibari ile Türkiye'de de aktif. Üstelik Aysun Kayacı, Kıvanç Tatlıtuğ isimlerini verecek kadar da konuya hâkimler...



Sadece güzel kadınların ve yakışıklı erkeklerin üye olabildiği, türünün tek örneği olan çöpçatanlık ajansı ‘BeautifulPeople.com’ dün itibarıyla Türkiye’de de aktif oldu. Danimarka’da yedi sene önce kurulan ve Britanya, ABD ve Japonya dahil olmak üzere 16 ülkede kullanıma açık olan site adından da duyurduğu gibi, sadece ‘güzel insanlara’ açık. Radikal gazetesinin haberine göre, bu ajans aracılığıyla karşı cinsle tanışmak isteyenlerin küçük bir elemeye tabi tutulması gerekiyor. Siteye dileyen herkes, ücretsiz olarak başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabiliyor. Ancak kayıt işleminin tamamlanması, forma iliştirip siteye yüklenen fotoğrafın, sitenin diğer üyeleri tarafından oylanmasından sonra olabiliyor. Başvuru sahibinin karşı cinsinden üyelerin çoğunluğu olumlu oy vermezse başvuru kabul edilmiyor.



Sadece yüzde 20 alınmış



Üyeler, başvuran kişiyi güzel bulup bulmadıklarını, ‘Evet, kesinlikle’, ‘Hımm, evet, tamam’, ‘Hımm, hayır, pek değil’ ya da ‘Hayır kesinlikle değil’ seçeneklerinden birini seçerek belirtiyor.



Şimdilik 180 bin üyesi olan ajansa başvuranların şu ana kadar sadece yüzde 20’si yeterince güzel bulunup sisteme alınmış. Sitenin ret cevabı verdiği kimi insanlar da ajansın yaratıcılarına ölüm tehditleri savurmuş. Öte yandan kabul edilen şanslıları, sitenin sunduğu çeşitli ‘imkânlar’ bekliyor: “Parlak partiler, küresel çapta jet sosyeteyle temas, top model ajanslarıyla iletişime geçme ihtimali...”



Site, elitist tavrından ve insanları güzel-çirkin diye ayırmasından dolayı ciddi eleştirilere maruz kalsa ve yüzeysellikle suçlansa da, 180 bin üyeye ulaşan ajansın kurucuları gidişattan memnun. Şu ana kadar 80 bin üye site aracılığıyla karşı cinsle romantik ilişki kurmuş, 10 binden fazla üyeyse ciddi bir ilişki ya da evlilik yaşamış. Site aracılığıyla başlayan ilişkilerin sonucunda bugüne kadar 400 ‘güzel bebek’ dünyaya gelmiş.



Sitenin 34 yaşındaki yönetici direktörü Greg Hodge, “Size çekici gelen biriyle olmak istemenin nesi sığ? Bir barda ya da kulüpte de size çekici gelen insana yaklaşırsınız, bunda yüzeysel bir durum yok. İnsanlar internette çekici olmayan insanlarla karşılaşıp para ve zaman kaybetmekten bıktı” diyor.



Fethi Kantarcı kıyası...



Hodge’un, sitenin Türkiye’de aktif hale gelmesi üzerine yaptığı yorum da ilginç: “Türkiye’den yüksek bir katılım olacağını düşünüyorum. Neticede Türkiye Aysun Kayacı ve Kıvanç Tatlıtuğ’un ülkesi, her ne kadar Fethi Kantarcı’nın da ülkesi olsa da...”



‘BeautifulPeople.com’un kurucusu Robert Hintze ise “BeautifulPeople.com, her insanın çekici bulduğu birileriyle olmak istediği prensibine dayanıyor. Kapıdan sadece güzel insanların girmesini sağlayarak ilk engeli ortadan kaldırıyoruz. Diğer siteler suaygırları ve yaban domuzlarının ormanı. Bizse leopar ve ceylan rezerviyiz!” diye konuşuyor.