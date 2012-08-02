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Sağlık

Sadece gülme taklidi yapmak bile iyi geliyor

Kötü bir günü aydınlatmanın en iyi yolu gülmek. Fakat yapılan araştırmaya göre gülerken sinir krizlerini de engelliyoruz

02 Ağustos 2012 13:39

ABD’nin Kansas Üniversite’sinde yapılan araştırmaya göre neşeli olmadığı halde gülümseyen kişilerin vücutlarında mutlu insanlardakine benzer etkiler gözlemleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, bu kişiler gülümsemenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden de faydalanıyor.

Uzmanlar stresli anlarda gülümsemenin ani sinir krizlerini engellediğini söylüyor.

Stres altındaki 169 denek üzerinde yapılan araştırmada sırıtarak yüz kaslarını gerenlerin kalp atışlarının gülümsemeyenlere nazaran daha düzenli olduğu fark edildi.

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