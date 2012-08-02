Sadece gülme taklidi yapmak bile iyi geliyor

ABD’nin Kansas Üniversite’sinde yapılan araştırmaya göre neşeli olmadığı halde gülümseyen kişilerin vücutlarında mutlu insanlardakine benzer etkiler gözlemleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, bu kişiler gülümsemenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden de faydalanıyor.

Uzmanlar stresli anlarda gülümsemenin ani sinir krizlerini engellediğini söylüyor.

Stres altındaki 169 denek üzerinde yapılan araştırmada sırıtarak yüz kaslarını gerenlerin kalp atışlarının gülümsemeyenlere nazaran daha düzenli olduğu fark edildi.