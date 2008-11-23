'Sadece gol yok'



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor karşısında üstün oynamalarına karşın golü bulamadıklarını söyledi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor karşısında üstün bir futbol ortaya koyduklarını, ancak bu üstünlük sonucu gol atmayı başaramadıklarını söyledi.



Ersun Yanal, Sivasspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna kontrollü ve iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, ''Rakibimizin üzerinde baskılı bir futbol ortaya koyduk. Oyunun ilerleyen dakikalarında birçok pozisyonu da bulduk'' dedi.



Sivasspor'un, savunmayı çok iyi yapabilen bir takım olduğunu vurgulayan Yanal, ''Rakibimize karşı kurduğumuz kurduğumuz üstünlükte sadece gol çıkaramadık. Özellikle son 20 dakikada çok yüklendik, ancak gol bulamadık. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Tek puanla yetindik'' diye konuştu.



Yanal, ligde bu tür karşılaşmalar olacağını, önemli olanın iyi mücadele olduğunu dile getirdi.



Yanal, karşılaşmanın hakemi M. Selçuk Dereli'nin maç yönetimi konusunda ise, ''Hakem için zor bir maçtı. Bariz hata yapmamak ve karşılaşmaya etki etmemek, en çok düşündüğü ve istediği şeydi. Görmediğini mutlaka çalmayacaktı. Hakemlerin Türkiye'deki koşullarda ne kadar zor karşılaşmalara çıktığının altını çizmek gerekir. Biz Trabzonspor olarak hakemlerin yanında olup onların hatalarını doğal karşılamalıyız'' diye konuştu.



SİVASSPOR CEPHESİ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise iki tarafın futbolcularını da kutladığını belirterek, ''Saha şartları yağmurdan dolayı ağırdı. İki taraf iyi mücadele etti'' dedi.



Futbol adına tüm güzellikleri sahaya yansıttıklarını ve bireysel yeteneklerini en iyi biçimde sahaya yansıttıkları bir futbol anlayışıyla oynadıklarını ifade eden Uygun, ''Trabzonspor'un taraftarlarının da coşkusuyla saldırması kazanmak adınaydı. Ama buradan puanla dönüyoruz, mutluyuz. Bizi centilmence karşılayan Trabzonlular'a teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.



Geçen yıl Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine ise Uygun, ''Trabzonspor'un büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür ne de başka bir büyüklüktür. Tamamen camiasının, insanlarının yapısıyla ve doğasıyla büyüklüğüdür. Buraya gelirken centilmenlik konusunda bir endişemiz yoktu. Geldik, oynadık ve çiçeklerle dönüyoruz'' şeklinde konuştu.



Uygun, maçın hakemi Dereli'nin, gördüğünü çalan bir biçimde maçı yönettiğini de sözlerine ekledi.

