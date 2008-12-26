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Spor

Sadece Fenerbahçe...

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü'nde top koşturan başarılı futbolcu internet sitesinden seslendi...

26 Aralık 2008 02:00


Almanya'nın Bayern Münih Kulübü'nde top koşturan başarılı futbolcu kendi adını taşıyan kişisel internet sitesinde ''Galatasaray'a transfer olacağım yönündeki haberler de nereden çıkıyor. Alt tarafı geçen hafta Galatasaray-Beşiktaş maçına gitti. Hakkımda olmadık dedikodular çıkardılar'' görüşüne yer verdi.

Gazetelerde çıkan haberler sonrası, kendisini arayan Futbol Federasyonu'nun eski bir üyesine ilginç açıklamalarda buluna Hamit'in, ''Abi Bayern Münih gibi dünyaca ünlü bir kulüpte oynuyorum. Türkiye'ye top koşturmayı kesinlikle düşünmüyorum. Olur da bir gün şartlar başka yönde gelişirse Türkiye'ye gelirim. Ancak bu takım da Galatasaray değil, Fenerbahçe olur'' dediği öğrenildi.

Adının sürekli Galatasaray ile anılmasına tepki gösteren ve bu tip haberleri yazanları mahkemeye vereceğini söyleyen Hamit Altıntop'un gönlünde yatan aslanın Fenerbahçe olduğunu dile getiren eski Federasyon Üyesi ise, ''Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Şadan Kalkavan'ın da en büyük transfer bombası Hamit Altıntop. Şadan Bey, yakında düzenleyeceği basın toplantısında bunu açıklayacak'' iddiasında bulundu.

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