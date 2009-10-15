Sadece el yıkamayla 1 milyon çocuk kurtarılarbilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF ), 15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak ilan etti. İlki 2008 yılında kutlanan bu günde, çocukların hijyen konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor. UNICEF uzmanları, sadece el yıkamakla her yıl bir milyon çocuğun hayatının kurtulabileceğini bildiriyor.



El yıkama alışkanlığının, bireyin kişisel temizliği ile beraber toplum sağlığı için de önemli olduğuna dikkati çeken Acıbadem Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatma Apaydın, ise başta grip olmak üzere ishal, hepatit A gibi birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasında da doğru yıkanmayan ellerin büyük rolü olduğunu söyledi.



Sık Yıkanmayan Eller, Bakteri Yuvası



El yıkamanın amacının eller üzerinde bulunan mikropların uzaklaştırılması olduğunu belirten Dr. Apaydın, "Sık yıkanmayan eller bakterilere açık bir hale geliyor. Sağlıklı bir yaşam için yemeklerden önce ve sonra, pis ve pis olması olası eşyalara dokunduktan sonra, tuvaletten sonra, uykudan önce ve kalktıktan sonra eller mutlaka su ve sabunla iyice yıkanmalı, durulanmalı ve çok iyi kurulanmalı " dedi.



El Yıkama Alışkanlığını Küçükken Kazandırın



El yıkama alışkanlığının ancak küçük yaşlarda kazandırabileceğine değinen Apaydın, evde ailelerin çocuklarına sık sık ellerini yıkama telkininde bulunması gerektiğini vurguladı. Çocukların ilk olarak en yakın çevresini örnek aldığını hatırlatan Dr. Fatma Apaydın ailelere de çocuklarına el yıkamada iyi bir model olmaları konusunda uyarıda bulundu.



Doğru El Yıkamanın Püf Noktaları



Doğru el yıkamanın da püf noktaları olduğunu dile getiren Dr. Faktma Apaydın, "Bol su ve sabunla, bilekleri de içine alacak şekilde, avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak dipleri iyice temizlenecek şekilde eller yıkanmalı. Yıkama ve durulama sonrasında nemli kalmaması için temiz bir havlu ile kurulanmalı. Eller yıkanırken ağır ağır en az 10'a kadar sayılmalı ki eller acele olarak yıkanmış olmasın. Eller yıkanmadan ya da yıkandıktan sonra mecbur olmadıkça ağıza sokulmamalı."



Adım Adım El Yıkama



El yıkamanın değil, doğru el yıkamanın önemli olduğunu da vurgulayan Acıbadem Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Apaydın, el yıkamanın adımlarını şöyle sıraladı:



El ve bilekler ıslatılır



Sabun köpürtülerek uygulanır



El sırtları diğer elin avucu ile ovulur



Avuçlar birleştirilip parmak araları temizlenir



Eller kenetlenip parmak uçları ovulur



Baş parmaklar diğer elin avucunda ovulur



Parmak uçları diğer elin avucunda ovulur



Eller kağıt havlu ile kurulanır



Musluk kullanılan havlu ile kapatılır



Kullanılan havlu çöpe atılır

