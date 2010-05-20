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Sadece düzgün seks yapan hayvanların etini yerim

Oscar ödüllü Amerikalı aktör Nicolas Cage (46) “Sadece düzgün seks yapan hayvanların etini yiyorum” dedi.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Son zamanlarda iflas ettiği yönünde haberlerle gündeme gelen Oscar ödüllü Amerikalı aktör Nicolas Cage (46) “Sadece düzgün seks yapan hayvanların etini yiyorum” dedi.

Son zamanlarda iflas ettiği yönünde haberlerle gündeme gelen Oscar ödüllü Amerikalı aktör Nicolas Cage (46) “Sadece düzgün seks yapan hayvanların etini yiyorum” dedi.

The Sun Gazetesi’ne konuşan aktör seks yapış biçimlerini beğenmediği için domuzların etini yemediğini belirterek şunları söyledi: “Bütün hayvanları seviyorum. Ama hisli oldukları için balık, kuş ve balinalara özel düşkünlüğüm var. Hayvanları seks yapış biçimlerine göre yiyorum. Bence balıklar düzgün seks yapıyor. Kuşlar da öyle” dedi. 

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