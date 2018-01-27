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Yaşam

'Sadece Diktatör' Kocaeli'de de yasaklandı: Toplumsal infiale neden olabilir

Barış Atay'ın sahnelediği tek kişilik oyun daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin'de de yasaklanmıştı

27 Ocak 2018 20:15

Onur Orhan'ın yazdığı ve Barış Atay'ın sahnelediği tek kişilik "Sadece Diktatör" adlı tiyatro oyunu İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin’in ardından Kocaeli’de de yasaklandı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde Kaymakam Ersin Emiroğlu tarafından oyunun yönetmeni Caner Erdem'e gönderilen tebligatta, OHAL kanununa dayanılarak Kocaeli Valiliği kararıyla, "Zeytin Dalı Harekatı" süresince il genelinde kamuya açık alanlarda basın açıklaması, oturma eylemi, açlık grevi, anma toplantısı, konser, şenlik, şölen gibi toplu etkinliklerin izne tabi olduğu belirtildi. 

Tebligatta, daha önce Artvn Valiliği'nin aldığı karar hatırlatılarak, "Sadece Diktatör" oyununun "toplumsal infiale neden olabileceği" gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi. 

 

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