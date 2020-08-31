Sadece Bilecik’te yetişen ‘şerbetçiotu’ dikim alanları iki katına çıkarıldı

T24 Ekonomi

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotunda hasat dönemine girildi. Bölgedeki şerbetçiotu dikim alanını iki katına çıkardığını, kendi geliştirdiği tescilli şerbetçiotu çeşitleriyle çiftçilerin üretim yapmasını sağladığını duyuran Anadolu Efes, "sözleşmeli alım modeli ile çiftçiyi destekleyerek yerel kalkınmaya katkı sağladığını, 6 bin 500 nüfuslu ilçede 11 milyon liralık bir ekonomi yarattığını" açıkladı. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "Hammaddelerimizin yarısı topraktan geliyor. Bu yüzden Anadolu Efes olarak tarıma büyük önem veriyor ve bu sektörü çok uzun yıllardır destekliyoruz. Yıllık ortalama 110 milyon TL’lik şerbetçiotu ve arpa alımıyla tarımsal ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu anlamda kendimizi sadece bir bira şirketi olarak değil aynı zamanda bir tarım şirketi olarak da görüyoruz" dedi.

Anadolu Efes’ten yapılan açıklamada, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çiftçiye verilen desteklerle 2000 yılında 709 dekar olan şerbetçiotu dikim alanının bugün 1.500 dekara çıkarıldığını ve geliştirilen yedi adet şerbetçiotu çeşidinin tescillendiğini, yeni çeşit ürünler için 38 farklı şerbetçiotu üzerinde de AR-GE çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Anadolu Efes’ten yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Yaklaşık 6 bin 500 kişilik Pazaryeri nüfusunun dörtte biri geçimini şerbetçiotu ile sağlıyor. Şerbetçiotu Pazaryeri’nde en yüksek ekonomik değer yaratan tarımsal ürün. Çiftçilerle omuz omuza çalışan Anadolu Efes, hammaddesinin kalitesini güvence altına almak için çiftçilere kendi tescilli şerbetçiotu çeşitlerini dağıtıyor, tarım eğitimleri veriyor ve tarlada işleri kolaylaştıracak araçları çiftçilere sunuyor. Pazaryeri’nde yıllık 11 milyon TL dolayında bir şerbetçiotu ekonomisi yaratan Anadolu Efes, çiftçilerle sözleşmeli alım modeliyle çalışıyor ve çiftçiye 10’ar yıllık alım garantisi sunarak Pazaryeri’nin kalkınmasına da katkı sağlıyor. "

Çiftçiye COVID-19 desteği

"Anadolu Efes COVID-19'un yarattığı zorlu koşullarda da şerbetçiotu çiftçisine destek olmaya devam etti. Şirket, çiftçilere bu yıl da yüzde 48’lik bir artışla avans ödemesi yaptı. Böylece çiftçilerin COVID 19 döneminde tarla faaliyetlerine başlarken nakit ihtiyaçlarını karşıladı"

Ağırbaş: Kendimizi tarım şirketi olarak da görüyoruz

"Şerbetçiotu hasadına katılan Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş şöyle konuştu: ‘Biralarımızı su, maya, arpa ve şerbetçiotundan üretiyoruz. Yani hammaddelerimizin yarısı topraktan geliyor. Bu yüzden Anadolu Efes olarak tarıma büyük önem veriyor ve bu sektörü çok uzun yıllardır destekliyoruz. Sözleşmeli alım modeli ile çiftçilerimize 10’ar yıllık alım garantisi sunarak tarımsal ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlıyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk yerli firmayız. Ayrıca kendine ait 2 Malt Üretim Tesisi ve bir Şerbetçiotu İşleme Tesisi bulunan tek bira şirketi olarak ülkemizde üretilen şerbetçiotunun da tek alıcısıyız. Yıllık ortalama 110 milyon TL’lik şerbetçiotu ve arpa alımıyla tarımsal ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu anlamda kendimizi sadece bir bira şirketi olarak değil aynı zamanda bir tarım şirketi olarak da görüyoruz. Kendi ziraat mühendislerimizin geliştirdiği 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçiotu çeşidimiz bulunuyor. 38 farklı şerbetçiotu çeşidi üzerinde yeni çeşitler geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sadece tarımla sınırlı değil. Türkiye’nin dünya bira pazarındaki rekabetçiliğini güçlendirmek için üretim teknikleri üzerinde ciddi inovasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda son olarak +1 Dinlendirme tekniğini geliştirdik ve Haziran ayından itibaren ana markamızı bu teknik ile üretmeye başladık. Maltın bira üretim sürecindeki dinlendirme süresini 2 katına çıkartarak, malt lezzetinin biraya daha fazla geçmesini sağlayan +1 Dinlendirme ile dünya bira literatürüne mevcut iki tekniğin ardından üçüncü bir teknik kazandırmayı hedefledik. Dünyanın önde gelen uluslararası bira standartları enstütüsü VLB Berlin tarafından onaylanan +1 Dindirme tekniği için patent başvurularımızı gerçekleştirdik. Hem tarım hem ürün hem de üretim tekniği anlamında Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz.’"

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş

Şerbetçiotu: Tek tek elle toplanıyor

"Bira üretiminin vazgeçilmez hammaddesi olan şerbetçiotunun Latince’deki adı ‘humulus lupulus.’ Her bir biraya kendine özgü karakteristiğini kazandırıyor. Bu bitki mart ayından itibaren toprağın yüzeyine çıkıyor, yaz sonu, sonbahar başı gibi hasat ediliyor. Hassas bir bitki olan şerbetçiotunun tek tek elle toplanması, emek ve özen harcanması gerekiyor. Verimi giderek artan bir bitki olan şerbetçiotu ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl yüzde 40-50, sonraki yıllarda da daha fazla verime sahip oluyor. 1 dekarlık tarlada dikili 450 adet şerbetçiotu bulunuyor. Her birinin ortalama boyu 7 metreye ulaşıyor. Pazaryeri’ndeki şerbetçiotu dikim alanları toplandığında yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelirken, dikilen şerbetçiotlarının boyları uç uca eklendiğinde 9 bin kilometreyi aşıyor. Nem oranı yüksek bir bitki olan şerbetçiotunun hasattan sonraki altı saat içinde kurutulması gerekiyor. O yüzden de Anadolu Efes’in tesisi, bitkinin yetiştiği bölgede Bilecik, Pazaryeri’nde yer alıyor."