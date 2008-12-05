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'Sadece arkadaşız'

Madonna'nın eşi Guy Ritchie'den boşanma sebebi olarak gösterilen Alex Rodriguez sonunda sessizliğini bozdu.

05 Aralık 2008 02:00

Madonna'nın eşi Guy Ritchie'den boşanma sebebi olarak gösterilen Alex Rodriguez sonunda sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz haftalarda eşi Guy Ritchie'den boşanan Madonna, Yankee oyuncusu Alex Rodriguez'le ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı. O günden bu güne dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Sonunda yanıt Alex Rodriguez'in kendisinden geldi.

"Madonna'yla sadece arkadaşız" diyen Rodriguez, dedikodulardan sıkıldığını dile getirdi. "Madonna'yla sürekli görüştüğüm, 20 kere konserine gittiğim ve onunla aynı eve taşınacağımla ilgili saçma haberleri okumaktan sıkıldım. Onunla sadece arkadaşız. Sadece iki kez konserine gittim ve hayır, aynı evde yaşamayacağız" diyor ünlü sporcu.

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