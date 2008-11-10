Sadece anneler aşermez!

"Hepimiz zaman zaman belli bir yiyecek veya içecek için dayanılmaz bir istek duyarız. Ancak belli bir yiyecek için duyulan bu ani istek nadiren gerçek bir aşermedir. Çoğunlukla geçici bir istektir oysa aşerme bundan çok daha derindir ve göz ardı edemeyeceğiniz sürekli bir istektir.Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre hormonal değişiklikler yiyecek aşermelerinin çoğunun sorumlusu. Özellikle stres zamanlarında, hamilelikte veya menstrual dönemin farklı zamanlarında ortaya çıkan aşermelerin sebebi hormonlar olabiliyor. Bu teoriye göre değişen hormon seviyeleri beynin seratonin ve diğer kimyasalları üretmesini etkiliyor, bu değişiklikler belli yiyecekleri için arzu duyulmasını tetikleyebiliyor.Karbonhidrat aşermelerine karşı protein kalkanı önemli: Karbonhidrat aşermeleri obeziteyle yakından bağlantılı ancak tam tahıl açısından zengin, nişastalı yiyeceklerin proteinle tüketildiği bir diyet tatlı aşermelerini biraz engelleyebilir. Çünkü bu kompleks karbonhid-ratlar ve protein şekerden daha yavaş emilir. Böylece sabit bir kan şekeri seviyesi sağlar. Basit şekerleri protein olmadan tüketmek sürekli tatlı yeme ihtiyacı doğurur. Canınız tatlı çektiğinde yanında süt veya yoğurt gibi bir protein de tüketin.Bazı uzmanlar yiyecek aşermelerinin “vücudun bilgeliğini” yansıttığına inanır; belirli yiyecekleri yeme isteğini besinsel bir ihtiyacı karşılamak için duyarız. Ancak genelde pek de besleyici olmayan yiyecekleri aşeririz ve bu durumlarda psikolojik faktörler muhtemelen fiziksel ihtiyaçlardan daha etkilidir. Bazı insanlar için yiyecek duygusal bir boşluğu dolduruyor olabilir böylece stres veya üzüntü dönemlerinde belirli yiyeceklere dönerler. Telkinin gücü de başka bir muhtemel tetikleyicidir bu yüzden en sevilen yemeğin hafif bir kokusu bile yoğun bir istekle sonuçlanabilir.İnsanlar sıklıkla bir aşermeden kaçınma hatasına düşerler. Bazıları başarılı olabilir ancak genelde kaçınma daha da güçlü bir istekle sonlanır. Aşerilen yiyecek ciddi bir sağlık riski oluşturmadığı sürece (yüksek tansiyonu olan birinin tuzlu yiyecekler aşermesi gibi) uzmanlar bu özlemi gidermenin ancak bunu ılımlı bir şekilde yapmanın daha iyi olduğu görüşündeler. Daha sağlıklı bir yaklaşım aşermeyi sezerek önceden tatmin etmektir. Örneğin bir kadın menstrüasyon öncesi her zaman tatlı aşeriyorsa bunu kan glikoz seviyelerini yükselten nişastalı besin tüketimini artırarak azaltabilir. Doğal şekerler açısından zengin olan meyvelerden tüketmek de tatlı ihtiyacını karşılayabilir.Bazı ilaç tedavileri, özellikle steroitler ve hormonlu preparatlar yiyecek aşermelerini artırabilir.Aşırı acıkmaktan kaçınmak da tatlı veya yağlı yiyecekleri aşermenin önüne geçebilir. Açlık vücudun yakıtının az kaldığını bildirme şeklidir; kaçınması neredeyse imkânsız olan güçlü bir dürtüdür. Açlığı ve bunu takip eden aşırı yemeğe yol açan güçlü aşermeleri engellemenin yolu küçük ve sık öğünler yemektir.Hamile kadınlar sıklıkla turşu ve diğer tuzlu yiyecekleri aşerirler. Bu durumda aşermeler fiziksel bir ihtiyaca işaret eder. Hamilelik sırasında kan hacmi iki katına çıkar ve sonuç olarak uygun bir sıvı dengesi sağlamak için fazladan sodyuma ihtiyaç duyar. Normalde yemeğe tuz eklemek gerekli sodyumu sağlar. Eğer aşermeler çamaşır kolası, toprak, kil ve buz gibi sindirilemeyen tuhaf maddeler içinse bu “pika” ya girer ve ciddi bir tıbbi veya psikolojik soruna işarettir ve uzmanların yardımını gerektirir. (pika: çocuklarda ve akıl hastalarında rastlanılan, besin olmayan maddelere karşı anormal iştah görülmesi) Buz aşermesinin demir eksikliğine işaret ettiği söylenmektedir, bunun tersine bu eksiklik çamaşır kolası, kil ve demire tutunan ve emilimini engelleyen diğer maddelerin yenmesinden dolayı olabilir. "