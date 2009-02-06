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'Sadece 4.300.000 insanı ciddiye alıyorum'

Şahan Gökbakar, Recep İvedik' karakterini anlattı ve filminin eski Türk filmleri tadında olduğuna vurgu yaptı.

06 Şubat 2009 02:00

Bir TV programına katılan Şahan Gökbakar, Recep İvedik' karakterini anlattı ve filminin eski Türk filmleri tadında olduğuna vurgu yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Gökbakar, "Kemal Sunal, Şener Şen, Metin Akpınar- Zeki Alasya, İlyas Salman filmlerinin, Ertem Eğilmez'in çektiği birçok filmin taşıdığı çok garip bir sıcaklık var. İnsanın o filmleri izledikçe izleyesi geliyor. Ben 'Recep İvedik' de o sıcaklığı yakalasın istedim" diye konuştu. O filmlerden sonra 'Recep İvedik'e kadar gelen sürecin çok uzun olduğunun altını çizen Gökbakar, eleştirilerin kendisine yönelik bir etkisinin olmadığını söyledi ve 'Recep İvedik'in izleyici sayısını işaret ederek, "Sadece 4 milyon 300 bin insanı ciddiye alıyorum" ifadesini kullandı.

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