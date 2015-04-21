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Deutsche Welle

'Saddam'ın sağ kolu Duri öldürüldü'

Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet İbrahim El Duri'nin çatışmada öldürüldüğü ileri sürüldü.

21 Nisan 2015 12:53


Irak güvenlik güçleri hesabına çalışan "Hizbullah Tugayları" isimli örgüt, çatışmada ölü ele geçirdiğini iddia ettiği İzzet İbrahim El Duri'nin naaşını Iraklı yetkililere teslim etti.

Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ceset üzerinde DNA testiyle kimlik tesbiti çalışması yapılacağını açıkladı.

İzzet İbrahim El Duri, 2003 yılında başlayan ABD işgali sırasında Irak Devlet Başkanı yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

El Duri'nin son video mesajı

El Duri, daha önce birçok kez yayınladığı video ve ses kayıtlarıyla hakkında çıkan ölüm haberlerini yalanlamıştı. Geçen yılın temmuz ayında yayınladığı son video mesajında IŞİD mensubu teröristleri kahraman ilan etmişti.

"Hizbullah Tugayları" örgütünün sözcüsü Cafer El Hüseyni, El Duri'yi tanıyan birçok kişinin cesedi teşhis ettiklerini ileri sürdü.

Tikrit'in kuzeyinde geçen hafta Cuma günü meydana gelen bir çatışmada ölü ele geçirilen El Duri'nin daha sonra başkent Bağdat'a nakledildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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