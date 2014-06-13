Saddam'ın kızı konuştu: Tikrit'te babamın adamları da IŞİD'in yanında

2006'da idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hukuk fakültesi mezunu Raghat Hüseyin, Londra'da yayınlanan Arap gazetesi El Kuds el Arabi'ye konuştu. "Irak'ta kazanılan zaferler beni çok mutlu ediyor" diyen Raghat, "İzzet amcanın (Saddam'ın sağ kolu İzzet İbrahim el Duri) birliklerinin de isyancılara katılmış olması çok güzel bir gelişme" ifadesini kullandı.

Ürdün'de Kraliyet ailesinin korumasında sürgün hayatı yaşayan ve babasının davasında avukat heyetinin başında bulunan Raghat Hüseyin, "Bir gün Irak'a dönebilmeyi çok istiyorum. Babamın ruhuna Fatiha okuyorum ve doğum yeri olan Tikrit'in kurtarılmış olmasından dolayı şükrediyorum. Saddam rejiminin iki numarası canlandı" diye konuştu.