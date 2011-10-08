'Saddam Hüseyin'i porno için kaçırdılar!

T24 - Mısır'ın İskenderiye kentinde Irak'ın idam edilen Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'e şaşırtıcı şekilde benzeyen bir kişinin, silahlı 3 kişi tarafından porno filmde oynaması için kaçırılmak istendiği ileri sürüldü.



Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nde yer alan habere göre, Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'e çok benzeyen Muhammed Bişr, evine giderken, silahlı bir çete tarafından arabasından indirilerek zorla bir minibüse bindirildi.





Bişr'i darp eden saldırganlar, şahsı daha sonra minibüsten attı.



Bişr'in oğlu Mahmud Muhammed Bişr, gazeteye yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye lehçesi konuşan kişilerin babasına Saddam'a çok benzediği için porno filmde oynama teklifinde bulunduklarını ve buna karşılık 2 milyon Mısır poundu (500 bin Türk lirası) önerdiklerini öne sürerek, "Babam önerileri kabul etmedi ve ardından tehditler almaya başladı" diye konuştu.



Mahmud Muhammed Bişr, silahlı kişiler tarafından kısa süren kaçırılması sırasında, kaçıran kişiler tarafından, uluslararası medyaya satılmak üzere videosunun çekilmiş olabileceğini iddia etti.



Saddam'a çok benzeyen Muhammed Bişr'in, bu tür tacizlerden korunmak üzere oturduğu evi 4 kez değiştirdiği öğrenilirken, porno filmde oynaması teklifini reddettikten sonra tehditler alan Bişr'in, oğlu aracılığı ile polisten koruma talep ettiği kaydedildi.



Irak'ı işgal eden ABD güçleri tarafından tutuklandıktan sonra 2006 yılında idam edilen Saddam Hüseyin'in yaşamı boyunca çok sayıda dublör kullandığı biliniyor.



