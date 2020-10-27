Saddam Hüseyin'in 'sağ kolu' hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Irak'ın 2006 yılında idam edilen devrik diktatörü Saddam Hüseyin'in uzun süredir kaçak hayatı süren 'sağ kolu' İzzet İbrahim ed-Duri hayatını kaybetti.

Washington'un 'Irak rejim destesi' nitelendirmesinde "Sinek Papaz" olarak anılan ed-Duri 2003'ten bu yana ABD tarafından aranıyordu. Washington, Saddam'ın 'sağ kolu' için 10 milyon dolar ödül parası biçmişti.

Saddam'ın kızı Ragdad Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm Iraklılara ve Arap dünyasındaki Duri takipçilerine başsağlığı diliyorum" yazdı ve babasının Duri ile seçilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Saddam'ın devrilmesine kadar iktidarda kalan Baas Partisi, ed-Duri'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yayımladı ancak detay sunmadı.