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Dünya

Saddam Hüseyin heykelini deviren Iraklı: Yeniden dikmek isterdim

"Bush ve Blair yalancı, eğer bir mücrim olsaydım onları kendi ellerimle öldürürdüm"

06 Temmuz 2016 13:25

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD işgaliyle Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra meydanlarda kutlamalar yapıldı. Kutlamaya katılanlardan biri olan Iraklı Kadim Şerif Hasan el Jaburi, başkentin simgesi Saddam Hüseyin heykelini eline geçirdiği bir balyozla yıkmaya başladı. Jaburi, şimdi ise pişman, "Elimde olsa heykeli yeniden dikerdim ama öldürülmekten korkuyorum" diyor.

BBC'ye konşan Jaburi, Saddam sonrası Irak'ın giderek daha kötüleştiğini söylüyor ve Irak savaşı için de "Bush ve Blair yalancı, eğer bir mücrim olsaydım onları kendi ellerimle öldürürdüm" diyor.

 

 

 

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