Sadakatsiz'in yeni sezonuna flaş transfer

Sadakatsiz dizisine yeni sezonda flaş bir isim dahil oldu. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Sadakatsiz'in oyuncu kadrosuna Berkay Ateş dahil oldu.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sesen başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda; Burak Sergen, Alp Akar, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Tarık Emir Tekin gibi isimler yer alıyor.

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak. Ateş'in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı.