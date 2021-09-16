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Medya

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı

Asya sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken Derin'in tekerlekli sandalyede olması dikkat çekti.

16 Eylül 2021 08:26

Haziran ayında sezon finali yapan Sadakatsiz dizisinden merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Asya'nın da içinde olduğu aracıyla uçuruma yuvarlanan Derin'in tekerlekli sandalyede olması fragmana damga vurdu.

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı, Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yapmıştı. 22 Eylül'de 32. bölümüyle ekrana dönmeye hazırlanan Sadakatsiz dizisinden, yeni sezonun fragmanı geldi.

Final sahnesine Derin ve Asya'nın arabayla uçurumdan düştüğü anlar damga vurmuştu. İkilinin ölüp ölmediği soruları yeni sezonun ilk bölümüyle ortaya çıktı.

Asya sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken Derin'in tekerlekli sandalyede olması dikkat çekti.

 

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