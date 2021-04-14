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Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu

14 Nisan 2021 19:10

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar Koronavirüs'e yakalandı ve dizi çekimleri durduruldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizide Asya ve Volkan karakterlerinin oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak virüse yakalandığını doğruladı. Oyuncu yaptığı açıklamada, "Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

sadakatsizmelis sezen
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