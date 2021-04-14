Sadakatsiz dizisinde rol alan Alp Akar, Koronavirüs'e yakalandı

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Sadakatsiz dizisinde "Ali" karakterini canlandıran genç oyuncu Alp Akar Koronavirüs'e yakalandı.

Dizide ‘Asya’ ve ‘Volkan’ın oğlu ‘Ali’yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığa yakalandığını duyurdu.

Akar yaptığı paylaşımda “Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Burak Sergen hala yoğun bakımda

Öte yandan dizide ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen de önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.