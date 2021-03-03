Sadakatsiz dizisinde bir ayrılık daha

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'de ayrılık rüzgârları esmeye devam ediyor. Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem'in diziye veda etmesinin ardından bir ayrılık sinyali daha geldi. Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, köşesinde Emir Tarık Tekin’in diziye veda edeceğini yazdı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen gibi isimlerin başrolünde oynadığı Sadakatsiz dizisinde dengeler değişiyor. Her hafta seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin güçlü hikayesine yeni isimler dahil oldu. Bunlardan biri de Asya karakterinin üniversiteden arkadaşı olan Sina yani Cemal Hünal. Ayrıca son olarak Ali İl'in Melih komiser karakteri ile yapıma katılacağı duyurulmuştu.

Sadakatsiz’e yeni katılanların yanı sıra ilk kez bir dizide yer alan Emir Tarık Tekin’in diziye veda edeceği gündeme geldi. Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, önceki gün kaleme aldığı köşe yazısında Selçuk karakterinin hikâyeye veda edeceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bunalımda... Haluk'un oğlu olduğu ortaya çıkan Selçuk (Taro Emir Tekin) bugüne kadar yaptıklarının hesabının altında eziliyor. Annesinin varlığı daha da dibe götürüyor onu. Duyumlar ve bilgiler Selçuk'un diziye veda edeceği yönünde."

Koloğlu'nun önceki gün kaleme aldığı söz konusu yazısı için tıklayın.